Se resiste Laredo a dejar de utilizar el cubrebocas

Con resistencia a dejar de usar el cubrebocas, Laredo recibirá este miércoles la orden del gobernador Greg Abbott para abrir todos los negocios al 100 por ciento y eliminar el uso de máscaras en lugares públicos.

La orden del Gobernador de Texas entrará en efecto a las 12 de la noche de este miércoles y si bien el anuncio de la apertura de todos los negocios fue bien recibido, la suspensión de usar cubrebocas es vista con desconfianza.

“Estamos listos para abrir todos los negocios al 100 por ciento pero les pedimos cautela a los comerciantes, hay que seguir cuidándonos para evitar un rebrote de casos de COVID 19 y un nuevo cierre de negocios”, dijo Miguel Conchas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Laredo.

El alcalde Pete Sáenz mencionó que Laredo recibirá la orden, pero en edificios municipales se va a requerir el uso de cubrebocas a los empleados y se van a seguir otras medidas de prevención contra la pandemia.

El juez del Condado, Tano Tijerina, afirmó que en las oficinas del gobierno de Webb se mantendrá el uso del cubrebocas como medida de prevención de casos de COVID así como el respeto a la distancia social.

En las escuelas locales las autoridades escolares van a mantener la exigencia del uso de los cubre bocas al personal y a los estudiantes ya que es la recomendación que hizo la Agencia de Educación de Texas (TEA).

Robert Eads, regente municipal, dijo que se envió un mensaje a la comunidad de negocios de Laredo solicitándoles que mantengan el uso de cubrebocas, que obedezcan la distancia social y la higiene de sus edificios además de cuidar la ocupación de manera voluntaria o siguiendo las reglas del Centro de Control de Enfermedades (CDC).

Joe Baeza, vocero del Departamento de Policía, dijo que si una persona no quiere utilizar el cubre bocas para entrar a un negocio donde se requiere, el dueño de la tienda o encargado puede llamar a la policía para que lo retiren del establecimiento.

“Los negocios tienen el derecho de establecer sus reglas y pólizas y si exigen el cubre bocas para entrar los clientes deben obedecer como la regla de no entrar sin playera o descalzos”, aclaró.

Tiendas como H-E-B ya anunciaron que van a mantener el uso de cubrebocas entre su personal y proveedores y se recomienda a los clientes utilizarlo también.

COVID-19 UPDATE (03/09): Hospitalization rate is at 6.26% (+0 hospitalizations from 03/08) with 11 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/WiGHCv4Zpg

📣 During today's special city council meeting , council members discussed how the city facilities will open to the public. The plan presented by city management was divided in four stages based on budget and Health Authority approval.

Release: https://t.co/uU1kFDGxZq pic.twitter.com/UjDI8cKw5V

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 9, 2021