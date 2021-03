Se suicida agresor de patrullero

Se suicidó el hombre que el viernes por la tarde baleó gravemente a un patrullero en Mexia, Texas.

El afroamericano De Arthur Pinzon, de 37 años, fue encontrado sin vida el sábado, se dio un disparo fatal, en su casa de Mexia, al este de Waco, sobre la carretera 84 cerca de la interestatal 35.

Pinzon baleó al Texas Trooper Chad Walker este 26 de marzo, el agente lucha por su vida.

Ocurrió esta agresión y entonces se lanzó la “Alerta Azul”, que es un operativo de búsqueda de emergencia cuando un agente de la ley es agredido por civiles.

“Alerta Azul” obedece al color que distingue a los cuerpos policiacos.

Fue activada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), refiriéndose a un hombre que vestía sudadera color negro con capucha y pantaloncillos cortos con franjas a los costados.

La última vez fue visto a las 5:50 de la tarde del mismo viernes, sobre la carretera 84, cerca del poblado de Coolidge, Texas, como enfilando hacia Waco o la carretera interestatal 35.

El policía sigue grave, del lugar de la carretera número 84 fue volado en helicóptero a un hospital cercano, el patrullero asistía a un automovilista varado en el camino, por descompostura.

