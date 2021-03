Se vacunan fuera por escasez de vacunas en Laredo, Texas

LAREDO, TEXAS.- Mientras el gobierno estatal manda remesas de vacunas contra el Covid-19 insuficientes para avanzar más rápido en la protección de la población más vulnerable, muchas personas comenzaron a viajar a poblados pequeños cercanos a Laredo donde es más fácil conseguirla.

Residentes locales que se desesperan porque no consiguen una cita pues el portal se satura muy rápido debido a la gran demanda, ya comenzaron a viajar a poblados cercanos como Cotulla, Pearsall, Dilley e inclusive a Uvalde y hasta a San Antonio, donde les resulta más fácil vacunarse.

Desde hace cuatro semanas Laredo recibe 5 mil dosis por semana pero esta cifra es baja tomando en cuenta que se usaron para vacunar a personal de salud, a mayores de 65 años y a personas con enfermedades crónicas.

Antes de esto, se recibían mil 200 o menos cada semana lo que provocó una protesta de las autoridades municipales.

Robert Eads, regente municipal, resaltó que claramente Laredo tiene capacidad para vacunar a 10 mil personas o más por semana e inclusive las 5 mil dosis se han aplicado en un día gracias al apoyo de agencias que colaboran como los distritos escolares, el Colegio de Laredo y TAMIU.

Actualmente el Departamento de Salud le da prioridad a las personas mayores de 65 años para vacunaciones aunque esta semana las 5 mil dosis recibidas por el estado se usarán para aplicar la segunda dosis a quienes están pendientes de recibirla.

El Departamento de Salud tiene un censo de 27 mil 904 personas mayores de 65 años en la ciudad y de esta cantidad, poco menos de 10 mil ya fueron vacunadas contra el Covid-19 lo que equivale a un 35% de la población de la tercera edad.

Esto resulta preocupante porque el 80% de las 780 muertes habidas en la ciudad desde marzo del 2020, son entre personas mayores de 65 años. Oficiales de salud de Laredo han solicitado una mayor cantidad de vacunas al estado pero la respuesta ha sido de solo 5 mil por semana.

Un factor que ayudará a evitar que las personas tengan que viajar a otros poblados para aplicarse las vacunas es el programa piloto implementado por el congresista federal Henry Cuéllar para que la clínica comunitaria Gateway aplique mil 200 por semana enviadas por el gobierno federal.

*** UPDATE *** Tuesday’s vaccinations will be available from 10 AM to 2 PM. New schedule for those that received their first dose at:

a. 1 PM –> Now 10 AM

b. 2 PM –> Now 11 AM

c. 3 PM –> Now Noon

d. 4 PM –> Now 1 PM

Review your inbox or text messages for your confirmation https://t.co/kTs40adngr

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 27, 2021