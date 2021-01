Se voltea camioneta con siete migrantes indocumentados

Una camioneta con siete indocumentados chocó y volcó la noche del lunes, muy cerca de la sala de boliche en Zapata, Texas. Uno de los extranjeros fue trasladado a un hospital, con lesiones graves.

La Patrulla Fronteriza Estación Zapata reportó lo ocurrido. Los oficiales dijeron que fueron avisados por una llamada, acudieron y prestaron los primeros auxilios a los accidentados.

La camioneta tipo pick up, color negro, cabina y media, dos puertas, quedó recostada sobre el lado del chofer, recargada en la cerca y un árbol que está a la orilla, en un lote escampado.

TE PUEDE INTERESAR: Trato igualitario con vacunas, exige Laredo

No se mencionó de persecución policiaca, sólo que los federales fueron avisados, acudieron y prestaron ayuda paramédica a los siete extranjeros indocumentados.

Los técnicos en emergencias médicas de la Patrulla Fronteriza atendieron a siete, los paramédicos del Condado de Zapata también auxiliaron a otros, no se dijo cuántos más; se desconoce el total de pasajeros en esa unidad.

Sólo que uno de los tripulantes fue internado con lesiones graves.

COVID-19 UPDATE (01/26): Hospitalization rate is at 44.17% (-28 hospitalizations from 01/25) with 83 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/hRQHb5SCMF #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/35SQhglj0R

📣 ANNOUNCEMENT

Tomorrow, January 27, additional vaccines will be added to the portal for Phase 1A eligible populations ONLY (i.e. health care workers). The system will go live through https://t.co/avgFyP5btA at 8:00 a.m.

To read the full release, visit https://t.co/bmtUT1A37r pic.twitter.com/Ua1Nss4GXA

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 27, 2021