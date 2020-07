Puerto Vallarta registra secuestro maviso

Compartir esta publicación













La delincuencia organizada dio un duro golpe a la tranquilidad ciudadana en Puerto Vallarta, lugar en el que se efectuó un secuestro masivo. De acuerdo con medios locales, alrededor de 20 personas fueron secuestradas al mismo tiempo, entre ellas, habría 10 pequeños empresarios.

Las víctimas se encontraban en una actividad recreativa a bordo de vahículos todo terreno en la Sierra Occidental de Jalisco. Lamentablemente, también hubo una persona que fue asesinada, al resistirse.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a clases, ¿cómo funcionará el modelo híbrido presencial y a distancia?

De acuerdo con declaraciones que obtuvo el portal AM, el ‘levantamiento’ habría sido realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto, sucedió el pasado 18 de julio, y aún no hay claridad en lo sucedido, así lo explicó el presidente municipal, Arturo Dávalos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ofertas’ en centro comercial provocan estampida humana (VIDEO)

“Sí hubo unos hechos, una balacera en Residencial Fluvial, fueron unos RZR que hacían un recorrido por la sierra de Jalisco y al llegar aquí a Puerto Vallarta hubo un enfrentamiento, un herido que más tarde falleció en el hospital.

“La Fiscalía llegó ahí para levantar la carpeta de investigación. Ya no habíamos sabido nada referente a este tema, no sé si hubo plagio o los levantaron, secuestro, no sé si hubo eso, me imagino que debe de haber alguna denuncia”, señaló.