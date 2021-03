Selena Gomez se retiraría de la música

Compartir esta publicación













Selena Gomez confesó en una entrevista que tras publicar su último álbum, considera retirarse de la música.

La cantante actualmente se encuentra planeando los últimos detalles para el lanzamiento de su primer álbum en español y el cuatro en su carrera musical, el cual podría ser su último proyecto musical, pues según sus declaraciones, siente que su música no es reconocida.

TE PUEDE INTERESAR: Lolita Ayala necesita muletas tras fracturarse el fémur

La también actriz confesó en entrevista que ha experimentado mucha frustración luego de que su ùltimo disco, ‘Rare’ lanzado en 2020 no fuera tan exitoso ni reconocido por sus fans, a pesar de darle su primer número uno del “Billboard Hot 100”.

De este álbum, Selena Gomez lanzó como sencillo el tema ‘Lose you to love me’ el cual la cantante considera era el sencillo más adecuado para liderar el álbum, sin embargo no recibió el reconocimiento del público que ella esperaba.

La ex estrella de Disney admitió en la entrevista que se ha cuestionado si vale la pena continuar con su carrera musical: “Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que me he preguntado, ¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?, para algunas personas todavía yo no era suficiente”, confesó.

Gomez dijo a la publicación que ha pensado en retirarse de la industria musical tras el lanzamiento de su último disco: “Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música. Necesito tener cuidado”, confesó.

Hasta el momento su retiro es solo una idea que la cantante ha estado meditando.

El próximo álbum de Selena Gomez será lanzado el próximo 12 de marzo y será completamente en español, e incluye los temas previamente revelados: ‘De una vez’ y ‘Baila conmigo’.

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona dio a conocer que fui víctima de abuso. Su padre procederá legalmente contra el agresor. https://t.co/vldKCB3asf — El Mañana (@ElMananaOnline) March 9, 2021