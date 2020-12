Selena Quintanilla, estas son las canciones dedicadas a su memoria

Compartir esta publicación













Este 4 de diciembre se estrenó “Selena, La serie” en Netflix una de las producciones más esperadas para este año en la que se narra la vida de la mayor exponente de música Tex-Mex, Selena Quintanilla.

La serie ha causado mucha expectativa sobre los temas que se abordará, puesto que la mayoría del público conoce los detalles de la vida y carrera de Selena Quintanilla.

La fama de la joven cantante se apagó un 31 de marzo de 1995 cuando fue asesinada por Yolanda Saldivar, la presidenta del club de fans de la cantante.

A raíz de esta tragedia en el mundo del espectáculo y la comunidad en general, surgieron varios temas en honor a la joven originaria de Corpus Christi, Texas.

Uno de ellos es el tema “Como te Extraño” del Texano Pete astillo que dice:

“qué difícil es decirte adiós

Cómo te extraño

Y quién me hará reír como lo hacías tú

Cómo te extraño

Vives en mi pensamiento

Quiero verte y no te tengo

Este adiós quema por dentro

Nada me consuela el corazón

Cómo te extraño

Y nunca te olvidaré

Y qué no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos

Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño

Y cómo te extraño”

Otra de Las canciones que surgieron a raíz de la muerte de Quintanilla es la de Pete Astudillo, Emilio Navaira, Jennifer Y Los Jetz, Bobby Pulido, Barrio Boyz, Graciela Beltrán “Vivirás Selena”

Era aquella rosa cortada antes del abrir

Una larga vida robada antes de vivir

Fue como paloma que no alcanzo a volar

Era aquella luz que alumbro el camino

De nuestra musica

La también fallecida Reina de la Banda Jenny Rivera dedicó el tema “Adiós”:

“Hoy el mundo esta de luto todos muy tristes estan

una estrella para siempre ha dejado de brillar nos

quitaron a Selina su sonrrisa ya no esta ella

va camino al cielo Diosito la espera alla

con gran amor se entrego y el mundo entero

conquisto y el dolor que nos dejo solo puede calmarlo Dios”

El grupo Zarco también rindió mensaje a Selena con su canción, y con sentimientos a flor de piel cantaron el tema “Por siempre Selena”

“Que extraño dolor

desgarra mi pecho

mi mente se nubla

con tantos recuerdos

No puedo creer,

lo que esteran diciendo

que mienta la radio,

que todo sea un sueño”

Un hermoso tema compuesto por el también fallecido Emilio Navaira es “No es el fin del Mundo” para la reina del Tex-Mex

“Siempre crei no poder continuar

Si me dieras el adios

Ya no estas y sigo de pie

Dios sabra el por que

Tu adios no me mato

Pero lo que logro

Fue llenarme d dolor

No muere el munodo sin ti

Pero lo hace gris”

Otro famoso tema que aseguran era para Selena es el interpretado por Bobby Pulido “Desvelado”, aunque al respecto el cantante nunca lo afirmó o desmintió.

“Será fe que yo encontré

Una voz de ternura

Que me llena de placer

Cuando la oigo hablar

De ella me enamoré

Aunque nunca la conocí

Sueño en su querer

Y en sus brazos quiero dormir

Escucho cada día la radio

Seguro que la vuelvo a oír

Por el cielo busco mi estrella

A la luna quiero subir”