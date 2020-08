Tunden en redes a senador Samuel García por comentario machista contra su esposa

Las redes sociales no perdonaron al senador Samuel García luego de que en un video realizara un comentario machista tras reclamar a su esposa por “enseñar pierna de más” en un video en vivo que realizaban en su cuenta de Instagram.

El también aspirante a la gubernatura de Nuevo Laredo fue señalado por usuarios de Twitter como un machista y realizaron una recopilación de videos donde realiza comentarios ofensivos en contra de su esposa Mariana Rodríguez.

Recientemente Mariana Rodríguez dio positivo a Covid-19, por lo que tiene que estar aislada y separada del senador, por lo que decidieron cenar costillas, cada uno en una habitación distinta y transmitirlo en un live de Instagram.

Lo que parecía una cena romántica entre dos personas enamoradas, pronto se transformó en un catálogo de frases machistas, cortesía de García.

“Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. ¡Que bajes la pierna!”, insitió el senador.

Y remató diciendo: “Pues me casé contigo pa mí, no pa que andes enseñando”.

Este video de inmediato comenzó a hacerse viral en Twitter donde señalaron al político regio como un machista e incluso algunos usuarios se dieron a la tarea de recopilar una serie de videos donde ofende a su esposa llamándola “facilona” y “piruja”.

Y aunque Samuel García tuiteó argumentando que ya se había disculpado con Mariana, esto solamente sirvió para que más personas le señalaran todas las veces que ha lanzado frases denigrantes en contra de su esposa.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020