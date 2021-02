Texanos critican a senador Ted Cruz por “huir” a Cancún en plena tormenta

Mientras los texanos sobreviven a la intensa ola invernal que acecha a Estados Unidos y parte del norte de México, el senador de este estado, Ted Cruz, decidió “huir” a Cancún y disfrutar de un clima más agradable.

El miércoles por la noche comenzaron a circular en redes sociales un par de fotografías donde se muestra al senador estadounidense con su familia en el aeropuerto y luego abordando el vuelo.

Sin más, usuarios de Twitter arremetieron contra Ted Cruz, pues el estado al que pertenece atraviesa uno de los peores desastres de la historia, el cual ha dejado en ese país al menos 11 muertos y 4.3 millones de personas sin servicio eléctrico ni agua desde ya hace varios días.

“El senador estadounidense de Texas voló a Cancún mientras el estado se estaba congelando, ¿tenía que hervir agua?”, escribió el representante estatal Gene Wu, demócrata por Houston.

Apenas ayer el senador difundió información sobre un centro de calentamiento en San Antonio, además de una solicitud para que los residentes del sur de Texas donen sangre, pero nada menciona algún vuelo.

Sin embargo, hay algunos demócratas que compartieron estas fotografías asegurando que fuentes cercanas les habrían afirmado que sí se trata de Ted Cruz, incluso el periodista David Martin Shuster lo confirmó.

“Recién confirmado @SenTedCruz y su familia volaron a Cancún esta noche por unos días en un resort que habían visitado antes. Cruz parece creer que no tiene mucho que hacer en Texas para los millones de compañeros texanos que permanecen sin electricidad, agua y literalmente se están congelando”.

