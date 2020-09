Le exige a Cabeza de Vaca seguridad para Tamaulipas

Compartir esta publicación













“Frente a ustedes pido justicia para Daniel, justicia para Karen, justicia para Lizbeth, no más asesinatos en Tamaulipas, no más feminicidios, no más injusticia”, exclamó la senadora Guadalupe Covarrubias ayer en la tribuna del Senado de la República, en donde exigió al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca esclarecer los asesinatos y garantizar la seguridad de los tamaulipecos.

Ayer, durante la sesión del Senado mexicano, la legisladora recordó que ha pasado más de medio año desde que ocurrió la muerte de Daniel Ortiz, que atribuyó a elementos de la Policía Estatal en el municipio de Río Bravo, destacando que a pesar de todo ese tiempo, su asesinato continúa impune.

“No podemos permitir actos cobardes, criminales y que mucho menos podemos permitir que caigan en el olvido, se cumplieron siete meses del asesinato de Daniel Ortiz, joven ingeniero masacrado brutalmente por policías estatales en Río Bravo, Tamaulipas; hechos que denuncié en esta tribuna y que continúan impunes.

“Le exijo al Gobernador y al Fiscal de Tamaulipas que acepten y pronuncien una disculpa pública por estos terribles hechos”, dijo ante el Senado.

