Señala ciudadanía prioridades a Rivas

Mientras que el alcalde Enrique Rivas apoya campañas del gobierno estatal en contra de la Federación, los neolaredenses le recordaron una serie de prioridades no atendidas localmente, enumerando problemas como los baches y la fumigación contra el dengue.

Recientemente el Alcalde compartió en sus redes sociales una publicación en la que aborda el tema de la agenda del Gobernador en el que se exigen más recursos, pero más que un respaldo ciudadano, se inundó de comentarios en tono de reclamo de los neolaredenses por diversas problemáticas no atendidas, señalándole la falta de aprovechamiento del presupuesto existente y la baja atención a situaciones consideradas como de primera necesidad.

“A ver cuándo fumiga. Hay mucha gente con dengue y no le da vergüenza decir que siguen aumentando los casos. Ni así fumiga, alcalde”, replicó Francisco González.

MÁS CRÍTICAS

Las críticas hacia el gobierno y las acciones sin resultados, cada vez se hacen más presentes en las páginas oficiales tanto del gobierno de Nuevo Laredo como en la del Alcalde, en su mayoría reclaman la gran cantidad de baches y pésimas condiciones de las vialidades, además del transporte público catalogado como obsoleto e ineficiente.

“Nada nuevo que comentar. La inconformidad es generalizada para quienes no tenemos inclinación partidaria, pues nuestra crítica es genuina.

Han sido muchas problemáticas no resueltas que lamentablemente pudieron haber sido resueltas con el presupuesto que invirtieron en las famosas 200 escuelas y con el presupuesto de los útiles escolares -que la verdad nunca han sido útiles-, pues no son los que se piden. Además que por la pandemia, no debieron haber gastado, todo ese gasto es cuestionable. Muy cuestionable”, expresó Elias Lara.

Las respuestas en la página oficial son limitadas, pues no a todos los usuarios les contesta, aunque es la misma respuesta.

“En conjunto con la Secretaría de Salud de Tamaulipas y la Dirección de Salud Municipal desde hace una semanas atrás dimos inicio con la campaña de fumigación. Recuerda que también es muy importante mantener nuestros patios limpios para evitar la propagación del dengue

¡Que tengas un excelente viernes! Saludos”, así replicó una de las más de 150 reacciones que tuvo en comentarios.

Los usuarios han criticado que hay prioridades en esta ciudad y la administración actual, no ha sabido priorizar lo esencial, ni lo realmente necesario.