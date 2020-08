Colocan más señalizadores con localizador para auxiliar a inmigrantes

La Patrulla Fronteriza ha colocado más señalizadores a campo traviesa que funcionan como GPS localizador, funcionan con celdas solares y dan la ubicación exacta en coordenadas cuando una persona hace una llamada al 911 para pedir auxilio. Sirven de ayuda para auxiliar a inmigrantes.

El Proyecto Marcador de Localización es para salvar inmigrantes que están perdido en los ranchos, que fueron dejados a su suerte por traficantes de humanos, que presentan debilidad física enfermedad o impedimento para continuar su aventura de intentar viajar al norte del país para alcanzar el sueño americano.

Sin agua, sin alimentos, sin saber dónde están, ni para dónde caminar, los señalizadores de la Patrulla Fronteriza, previenen muchas muertes, ubican a los agentes federales, en el punto desde donde se realizan una llamada.

Son aparatos telefónicos visibles, con antenas de 35 pies de altura, es para que se acerquen los inmigrantes extranjeros indocumentados para su llamada de socorro.

Igual para terratenientes, dueños de ranchos, gente de pozos petroleros, cazadores deportivos, para que si ven a un extranjero en problema de salud, llamen al 911 y al hacerlo darán la localización exacta, arrojará coordenadas precisas para dar con ellos.

Tales sistemas o aparatos de telecomunicación están estratégicamente instalados en sitios difíciles, de accidentes naturales, parajes donde la puede estar pasando mal una persona caminando a pie, por varios días.

Cuentan con anuncios visibles laminados, en ambos idiomas, donde se explica el procedimiento que tienen que tomar las personas que hagan uso de tal tecnología.

Se tiene un GPS o Sistema de Posicionamiento Global que facilita a la Patrulla Fronteriza el lugar desde donde se solicita el auxilio.

