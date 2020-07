SEP: ¿cómo y cuándo será la la inscripción extemporánea para el ciclo escolar 2020-2021?

Compartir esta publicación













La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas de la inscripción extemporánea para los alumnos de educación básica, para el próximo ciclo escolar 2020-2021. Esto significa una extensión en el periodo de alta, para quienes no pudieron hacerlo en las fechas previstas.

Cabe resaltar, que fue el pasado mes de febrero cuando los estudiantes de todos los niveles, debieron haber realizado su preinscripción. Sin embargo, ante la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, se aplicaron modificaciones en el calendario.

El 24 de julio fue el último día para solicitar la inscripción extemporánea para los menores de segundo a sexto de primaria y segundo a tercero de secundaria. Y será la próxima semana, del 27 al 31, la oportunidad final para quienes ingresen por primera vez.

Lo único que debes hacer es enviar un correo a la siguiente dirección electrónica [email protected], con los siguientes datos y documentos:

Nombre completo del alumno.

Grado al que se ingresa (preescolar en los tres niveles, primero de primaria o 1° de secundaria).

3 propuestas de escuelas públicas (con domicilio).

Nombre y teléfono de la madre, padre de familia o tutor responsable de la solicitud.

Adjuntar la boleta de Evaluación del grado inmediato anterior emitida por la SEP, ademas del CURP legible.

Cabe aclarar que también se deben especificar las razones por las que no fue posible realizar la solicitud durante el periodo ordinario. Para el caso de secundaria, es importante verificar que no cuenten aún con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID).

