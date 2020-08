Sepultan a 4 en fosa Covid

Compartir esta publicación













En lo que va de la contingencia, cuatro personas sin familiares que los reclamen han fallecido víctimas del coronavirus, y por esta razón fueron sepultados en la nueva fosa Covid.

Actualmente quedan disponibles 30 lugares en la fosa Covid (de 34 en total) con dos hectáreas disponibles para seguir creciendo en lotes, en caso de que la pandemia supere los decesos por coronavirus u otras causas de muertes.

“Era un problema que teníamos en Nuevo Laredo, no teníamos dónde enterrar a nuestros muertos, por lo que se compró a los dueños y nos permutaron otra hectárea que ya se compró, ya tenemos dos hectáreas en el Kilómetro 10 para nuestros muertos”, confirmó el secretario municipal Raúl Cárdenas Thomae.

Los terrenos se ubican en el Panteón Nuevo Municipal en donde las fosas ocupan entre 80 y 90 metros, por lo que se puede crecer más en fosas Covid.

“Esperamos que no sea necesario, yo me he cansado de decir que ojalá las hayamos construido de oquis por así decir, no que-remos que fallezca más gente, menos por esta causa”, afirmó el funcionario.

Estos espacios no tendrán costo para los familiares de los fallecidos, en caso de no ser cremados; explicó que el traslado será cubierto por el gobierno estatal, pero el costo del ataúd correrá por cuenta de la familia del fallecido, cuando éste solicite el apoyo.

La contingencia ha obligado a las autoridades a tomar medidas extraordinarias como una clínica provisional para pacientes Covid, así como la instalación de dos cajas de tráiler refrigeradas para la colocación de cadáveres víctimas de coronavirus, y una tercera que está por llegar para el IMSS.

Además de la conversión del Hospital General Solidaridad y el de Zona del IMSS al tratamiento exclusivo de pacientes con este padecimiento, y las adecuaciones que se hacen al ISSSTE para la disposición de más camas Covid.