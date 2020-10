“Ser médico es como el sacerdocio, se necesita vocación”: galenos de Tamaulipas

Compartir esta publicación













Médicos de la zona presentan una radiografía de lo que ha sido la crisis de salud derivada por la pandemia por coronavirus en la zona y expresan que en esta ocasión rendirán un homenaje a los compañeros que han muerto cumpliendo su labor al pie de batalla. Al ser médico en el área de terapia intensiva representa un riesgo para la familia, es el caso del doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina, presidente del Colegio de Médicos de Tamaulipas, quien para evitar poner en riesgo a su familia, tuvo que implementar un protocolo antes de entrar a su casa, a parte de los que hay cumplir en los hospitales donde trabaja.

Personal médico saturado por la pandemia

Él, es médico adscrito al área de terapia intensiva, por lo que diariamente tiene que atender a enfermos considerados graves debido a complicaciones que han tenido al ser diagnosticados con coronavirus; al estar consciente de que puede ser portador del virus SARS-CoV-2 y ser asintomático, es que cumple con las recomendaciones pensando en sus hijos y esposa.

“Siete meses estuvo en un cuarto aparte, utilizando otra puerta y trato de no estar en los mismos lugares que mi esposa y mi hija, no sin antes asearme en el baño de servicio que se encuentra afuera, posteriormente entro a mi casa; pensando en no poner en riesgo a mi familia”, indicó.

Refiere que su compromiso es cumplir con su labor de ayudar y no solamente por la pandemia, pues no todos sus homólogos piensan igual, pues hay profesionales que han aprovechado enfermedades como la diabetes, la hipertensión para incapacitarse al considerarse parte del grupo vulnerable.

“No nos consideramos héroes y hay algo que quiero recalcar, porque si hay quienes son admirables son las enfermeras y doctoras mamás, quienes han tenido que separarse de sus familias para cumplir con su compromiso y salvar vidas”, comenta.

Te recomendamos: Despúes de 43 días, Tamaulipas registra más de 200 casos de covid-19 Durante esta pandemia, refiere que no todo ha sido fácil, pues se han enfrentado a la falta de especialistas y por ello hay quienes han tenido que trabajar hasta más de 12 horas seguidas e incluso sacrificar su día de descanso.

“Mi esposa me lo ha dicho, a ella le importo yo y no los enfermos, pero yo sé cual es mi responsabilidad, porque ser médico, es como el sacerdocio, se necesita tener vocación para poder ejercer”, dijo.

Al hacer referencia que hay parte de la ciudadanía que ante la crisis de salud no cree en esta enfermedad, asegurando que son los médicos quienes matan o inyectan a los pacientes, menciona que son varios sus homólogos quienes sin importarles la gravedad de la enfermedad han hecho su familia a un lado y se expo en en al grado que muchos se han perdido la vida en el intento de salvar a alguien.

Doctor Rosendo Sánchez Medina (foto/Archivo) Dijo “da tristeza que las personas piensen de esa manera, porque incluso compañeros de la salud han sido agredidos. No sabemos en base a qué se corrió el rumor, que no existía el virus y luego que entraban al hospital y los contaminamos, porque son varios los compañeros que han perdido la vida en la batalla”, señaló.

El presidente del Colegio de Médicos de Tamaulipas, expresó que todo paciente al presentar síntomas es considerado de riesgo y por eso se tienen que realizar pruebas para descartar o confirmar, porque hay que pensar en los demás internos. Este día es su convención anual y lo conmemoran con una canción y video compuesta por un compañero en memoria de los que fallecieron en la batalla.