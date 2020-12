Serán mamás 53 niñas en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













“Tengo 13 años y ya voy a ser mamá”, expresó Adela quien tiene 5 meses de embarazo, ella forma parte de las 53 menores de 15 años que son y serán madres en la próximas semanas. Otras 960, de entre 15 y 19 años, son atendidas en los 15 módulos de salud de la Jurisdicción Sanitaria.

Adela cumplirá 14 años una semana antes de que su bebé nazca, su inmadurez y la falta de conocimiento la llevó a embarazarse a una corta edad. Actualmente vive con sus padres, mientras que su pareja, con los suyos.

“En la casa mis papás sí nos hablaban de todo esto, pero se nos hizo fácil, fue un momento de eso… pero no pensé que con sólo una vez me podía quedar embarazada, mis papás me van apoyar hasta que nazca mi bebé, después tengo que trabajar, pero quisiera seguir estudiando, ya será más adelante”, dijo.

De las 53 menores de 15 años, 24 fueron atendidas por primera vez en consulta en su primer embarazo, el resto son subsecuentes, es decir van por su segundo embarazo; mientras que de las 960 menores de 15 a 19 años, 353 son de primera vez y 607 por el segundo y algunas hasta por el tercer embarazo.

“Son muchos los factores por los cuales los jóvenes salen a temprana edad embarazadas, pero este año podemos sumar que con la pandemia no se ha podido llegar a ellos, sólo a través de las unidades cuando acuden a consulta con sus padres se hablan de estos temas”, dijo Sara Hernández, coordinadora del programa de Salud Integral de los Adolescentes de la Jurisdicción Sanitaria.

Reportó que los meses con mayor embarazo entre las niñas menores de 14 por primera vez y subsecuentes fueron marzo y junio con cinco cada uno, de 14 a 19 años, febrero con 42, junio 43, octubre 47.

Entre tanto las menores de 15 subsecuentes, en febrero con ocho y junio con seis; y de 15 a 19, abril con 69, octubre 68, y septiembre 61.

Destacó la importancia de que los padres estén al pendiente de sus hijos y los orienten acerca de estos temas y las consecuencias que conlleva ser padres a tan temprana edad por lo que es importante que disfruten cada etapa de su infancia y adolescencia y no trunquen sus sueños por malas decisiones para sus vidas.

Finalmente, exhortó a los jóvenes que tengan dudas acerca de la sexualidad y de los embarazos acudan a Servicios Amigables con los profesionales de la Salud para orientarlos y disipar sus dudas en donde podrán ser atendidos de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 de la tarde.

