Sergio Basañez estrena novio, es actor de cine para adultos FOTO

El actor Sergio Basañez, de 50 años, siempre ha evadido hablar sobre sus parejas. Sin embargo, ante los rumores de que existen fotos que comprueban su romance con el actor, La revista TVNOTAS buscó a Alexander, “El Morenazo de Fuego”, exparticipante del programa Enamorándonos, para platicar de su noviazgo:

Esta fue la entrevista que realizaron:

-Alexander, vemos que eres muy famoso en redes, ¿a qué te dedicas?

“Mira, soy de El Salvador, pero llevo siete años viviendo en México. Soy modelo, bailarín, participé en Enamorándonos, donde me hice famoso como El Morenazo de Fuego, y recientemente incursioné como actor en el cine porno”.

-¿Qué tipo de porno estás haciendo?

“Mira, te voy a ser honesto: las escenas que grabé para una productora de Estados Unidos son porno gay, se me dio muy bien y yo no tengo prejuicios, así como tampoco tendría problemas en grabar porno hetero, no tengo conflictos con la sexualidad”.

-Nos llegó el rumor de que eres pareja de Sergio Basañez y que hay fotos que lo prueban, ¿es verdad?

“Me gustaría saber cómo saben tanta información (ríe)”.

sergio basañez novio enamorándonos

Alexander nos mostró conversaciones entre los dos.

-Digamos que vimos que hay evidencias…

“Pues si hay evidencias, qué te puedo decir, y sí tengo un romance con Sergio”.

-¿Cuánto tiempo llevan juntos?

“Estamos empezando una relación. Sergio es una persona increíble, con un corazón enorme y nos estamos conociendo”.

-¿Sabías quién era antes de conocerlo?

“¡Claro! Sergio es un galán de telenovelas, una celebridad; toda mi familia, mis tías, cuando platico de él, todas lo conocen y se ponen locas, no pueden creer que somos ‘amigos’”.

-¿Cómo se dio el flechazo entre ustedes?

“Nos conocimos a través de un amigo que nos presentó en una fiesta privada, ahí surgió todo; intercambiamos números de teléfono y empezamos a tener una bonita comunicación”.

-¿Él sabe que incursionas en el cine porno?

“Claro que sabe y no le importa que me dedique a eso; quizá públicamente no se muestre así, pero Sergio es una persona muy open mind (mente abierta)”.

-¿Tienen una relación formal o abierta?

“No, en este momento sí somos fieles. Yo conocí a Sergio en un momento de diversión, de locura con otras personas, en una fiesta privada, pero ésa fue la última vez que hubo una fiesta así”.

sergio basañez novio enamorándonos

Se conocieron en un encuentro sexual en grupo.

-¿A qué te refieres con una fiesta loca?

“Pues éramos puros chicos y hubo fiesta, alcohol y sexo”.

-Digamos… ¿una orgía?

“Más o menos (ríe), podemos llamarle algo así, pero éramos gente que nos conocíamos, de confianza y sabes a lo que vas; compartimos esa noche con todos y finalmente terminamos nosotros juntos, que llevó a algo más, que es la relación que ahora tenemos”.

-¿Qué hicieron esa noche?

“Mejor pregúntame: ¿qué no hicimos?”.

-¿Qué te conquistó de él?

“Que es una persona muy sencilla, humilde y cariñosa; es muy noble, buena gente y no tengo nada negativo que decir de Sergio, al contrario, tiene tantas cualidades tan bonitas, que fueron las que me hicieron querer tener algo con él y que las cosas se dieran así”.

-En esta cuarentena, ¿cómo le han hecho para verse?

“Pues nos hemos visto con todos los cuidados necesarios, y si no nos vemos, es por cuestiones de trabajo, él es una persona muy ocupada. Ahorita está arreglando algo sobre un restaurante en Guanajuato y por eso sale mucho de viaje, pero siempre estamos en comunicación por videollamadas y mensajitos”.

sergio basañez novio enamorándonos

Participó en Enamorándonos y ganó fama.

-¿Sergio cómo es como novio?

“Para mí, Sergio es un galanazo, imagínate con esos ojazos tan hermosos que tiene, su forma de ser, es un señor hermoso y sexualmente yo me la paso increíble con él, con eso te digo todo; nos entendemos muy bien en la parte sexual y no tengo quejas, al contrario”.

-Se complementan muy bien…

“Sí, yo creo que él ama esa parte de mí, que soy medio tosco, salvaje, fuerte, cachondón… y le gusta esa parte de mi físico, que me veo como malo, como que tiene ese fetiche, y siempre me ha dicho que le gusta mi color de piel. A mí me gusta él por galán, entonces pues hacemos clic perfectamente en eso”.

-A lo mejor no había tenido alguien con el tono de tu piel, ¿no crees?

“No conozco mucho de sus exparejas, sé que tuvo una a la que quiso mucho y ahora es su amigo; no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona y no sé si haya tenido parejas morenas”.

-Pero le gustan muy chavitos…

“Realmente no sé, pero yo creo que un hombre tan elegante, un señor tan guapo como él, pues cualquier chavito ya quisiera un beso de él”.

-¿Has convivido con su familia?

“Sí, conozco a su mamá, ya me la presentó”.

-¿Te presenta como novio?

“Sergio la quiere mucho, pero ha sabido marcar una línea sobre nuestra relación”.

-Es bien sabido que tiene problemas de depresión y cambios fuertes de ánimo, ¿cómo han afrontado eso?

“Lo que pasa es que aunque lo vemos como un galán exitoso, han sucedido situaciones dolorosas en su vida, que aunque pasaron hace años, le dejaron secuelas. Entonces sí de repente suele sentirse un poco deprimido y le vienen un tipo de crisis existenciales”.

-¿Qué es lo que no supera Sergio?

“Es como un poquito delicado hablar de eso, pero yo creo que hubo alguien de su familia que lo afectó; no quisiera entrar tanto en detalles porque a mí no me corresponde decirlo”.

-¿Un abuso sexual?

“Algo así, más o menos”.

-¿Te lo contó?

“Sí, me contó algo al respecto… es algo que le lastima mucho, son las consecuencias de eso que vivió, fue muy traumante para él y a lo mejor no lo ha superado. Como cualquier ser humano, cuando vives algo en tu niñez, algunos tenemos la capacidad de superarlo y sigues tu vida normal, pero él tiene momentos en que esas situaciones lo atacan. Hay que recordar que su familia nunca quiso que fuera actor, su papá siempre lo atacó de saber que iba a ser actor, no era lo que deseaba para él, quería imponerle algo diferente y Sergio logró convertirse en un galán de telenovelas sin el apoyo de su familia”.

-¿Cómo lo apoyas en esos momentos?

“Abrazándolo mucho, recordándole lo que es, un hombre muy amado, querido por la gente, que lo ven como a una estrella; que no se olvide de todos sus logros, de todo lo que ha hecho y de todo lo que le falta por hacer”.

sergio basañez novio enamorándonos

Se dedica al cine para adultos.

-¿A Sergio le pesa la edad?

“No, él está muy tranquilo con ese tema, sabe lo que tiene, que es un hombre guapísimo, se siente feliz, acepta la edad que tiene, no le preocupa y viéndose al espejo se sabe hermoso”.

-¿Cómo combate esa tristeza, toma pastillas?

“No creo que tome pastillas y fíjate que tampoco es tan fiestero, no lo hace tan seguido, cuando él no soporta, se da sus escapadas y es cuando toma y se divierte”.

-¿Fuma mariguana?

“Sí, y yo también lo hago. Sí lo hace y busca sus métodos para de repente liberar el estrés y sentirse bien”.

-Estas consecuencias que él vive ahorita, ¿son de la tristeza?

“Yo creo que Sergio se ha sentido solo por mucho tiempo, porque a pesar de que tiene una buena relación con su mamá, finalmente ella no acepta que su hijo sea actor, y con el tema de la sexualidad, su familia tampoco lo acepta al cien, él los ha obligado a respetarlo, pero no es lo que realmente ellos quisieran, y él busca refugio en buenas amistades que tiene, ahí complementa lo que su familia no le da”.

-¿Te apoya económicamente?

“Sí, como él tiene más posibilidades que yo y ve que ando un poco apretado en algunas situaciones, me echa la mano sin necesidad de que yo le pida”.

-¿Tienen planes de vivir juntos?

“De hecho, tenemos planes, pero de viajar, y estábamos hablando hace poco de eso, pero por la pandemia no es posible y además porque tengo que resolver una situación”.

sergio basañez novio enamorándonos

Captamos a Alexander saliendo del departamento del actor.

-¿Qué situación?

“Sergio llegó a mi vida en un momento muy padre, pero yo estoy casado y eso sigue pendiente. Con esa persona sólo hay amistad y ya. Yo me separé de esta persona hace año y medio, había estado solo este tiempo, hasta que conocí a Sergio y empezamos a tener una relación. Sergio tiene 50 y está en esa etapa en donde analiza decir quién es en verdad”.

-Un ex de él, Carlos Esqueda, reveló que no le dijo que tenía VIH, ¿no te dio miedo?

“Sí, supe que dijeron que un ex de él confesó que era portador de VIH y que nunca se lo dijo a Sergio, pero no tuve miedo alguno de contagiarme porque siempre hubo protección. Además, Sergio me enseñó unos estudios de VIH que se había hecho y está superbién”, finalizó.