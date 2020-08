Sergio Corona lamenta fallecimiento de ‘El Loco’ Valdés; estas fueron sus mejores apuestas

Sergio Corona, lamentó el sensible fallecimiento de su entrañable compañero de trabajo, amigo y compadre, Manuel ‘El Loco’ Valdés

Después de que se diera a conocer la lamentable muerte de Manuel El Loco Valdés, a los 89 años, tras una larga batalla contra el cáncer, el club América se quedó sin uno de sus grandes aficionados. El amor que le tenía El Loco al cuadro de Coapa era bien conocido y algo que se hizo tradición antes de cada Clásico Nacional, era que el comediante apostara con su amigo – y aficionado de las Chivas – Sergio Corona.

La tradición entre el actor de Como Dice el Dicho y el hermano de Don Ramón tuvo que llegar a su fin después de que las agendas de ambos hombres del mundo del espectáculo se llenaran y además de la lucha contra el cáncer que enfrentaba El Loco.

"El Loco" en las buenas y en las malas, nunca se echó para atrás.

📽️ | Manuel "El Loco Valdés" cobra apuesta a su compadre Sergio Corona.

¡La final del siglo 1984, un campeonato de LOCURA! 🏆

A continuación te presentamos las apuestas más locas entre El Loco Valdés y Sergio Corona. En 2011, Valdés tuvo que estar sobre Paseo de la Reforma con una falda hawaiana y cocos en los pechos bailando al ritmo tradicional de la música de la isla estadunidense ante la mirada de los aficionados.

De las apuestas que Valdés llegó a recordar que ‘más le dolieron’ fue una donde tuvo que estar vestido de trabajadora sexual. En aquella apuesta, el actor Sergio Corona le llegó a decir “Te tengo dos clientes”. “Me maquilló, me dio un cigarro a fumar, me recargó en un poste y me dijo: Te tengo dos clientes”, llego a rememorar en alguna ocasión con Notimex. Otra de las apuestas que llegaron a realizar fue una en 1999 donde Corona tuvo que cargar en su espalda a su compadre.

En una ocasión, tras haber perdido el América, Valdés tuvo que arrodillarse ante su amigo en pleno escenario. Dicha apuesta la cumplió durante la puesta en escena de la obra Aeroplanos en 2015.

Valdés, en otra ocasión llegó a hacer que su compadre Sergio Corona hiciera un striptease en la calle de Reforma. “Yo pensé que se iba a quedar en short y no, se quedó en tanga enseñando sus miserias”, señaló el fallecido comediante.

Don Sergio, se queda con sus recuerdos de tan inigualables momentos con su compadre querido, Manuel “El Loco” Valdés.

