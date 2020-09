Sergio Mayer explota contra la hermana de Xavier Ortiz por revelar suicidio

Compartir esta publicación













Sergio Mayer se mostró molesto por las declaraciones de la hermana del fallecido Xavier Ortiz y dijo : ‘Me parece muy lamentable, triste, desafortunado, con una falta de empatía tremenda’, dijo el actor en entrevista para Venga la Alegría

El diputado Sergio Mayer se dice enojado y triste por los comentarios publicados en redes sociales por parte de la hermana de Xavier Ortiz, quien contó que el actor se había suicidad en su casa

‘Me parece muy lamentable, triste, desafortunado, con una falta de empatía tremenda. No encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer la muerte de su hermano, me ardió y molestó mucho leerlo y verlo, no tenía por qué aclararlo menos en redes, indolente, inhumano las cosas que expresa’.

Mayer dijo que Xavier Ortiz era una persona muy emocional, detalle que pudo haber influido en su decisión de de suicidarse.

“Xavier era una persona muy aprensiva, muy emotiva, con unos sentimientos a flor de piel, de repente hasta nos reíamos porque era una persona muy llorona… siempre fue una persona con unos sentimientos hermosos, muy a flor de piel y siempre estaba preocupado por todo

El actor habló de que se mantenía en contacto con el fallecido, pues Ortiz le pidió ayuda para poder cpolocar con sus allegados los geles y cubrebocas que fabricaba ante la falta de trabajo por motivo de la pandemia de COVID-19.

“Yo convivía con él desde hace 40 años, desde el 86, era muy responsable, comprometido le preocupaba mucho la situación económica, especialmente su hijo, no tienes una idea cómo amaba a su hijo y se preocupaba por él”.