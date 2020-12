Muy ochentera; Shakira lanza canción junto a Black Eyed Peas

Compartir esta publicación













La colombiana Shakira presentó el video de su canción “Girl Like Me“, junto a la agrupación Black Eyed Peas, con un look ochentero, la cantante sorprendió a todos sus seguidores.

Ella ya había subido a su cuenta de Instagram una fotografía con

un atuendo deportivo, por cierto muy ochentero, como adelanto

de lo que sería la estética de la nueva producción.

“Girl like Me” es la colaboración que unió a Shakira con Will.I.Am, pl.de.ap, Taboo y J Rey Soul, la nueva vocalista de la agrupación, y forma parte de su más reciente proyecto discográco, “Translation”.

TE PUEDE INTERESAR: Los 10 datos curiosos que no conocías sobre Selena Quintanilla

“Me llevas en tu mente /Soy adictiva como el azúcar/ Me buscas permanentemente ¿No ves que solo quiero jugar?”, dice una parte de la canción, en la que la colombiana destila sensualidad y recuerda con su imagen esos programas de televisión de acondicionamiento físico que se transmitían en los 80.

“Girl Like Me” tiene un ritmo pegajoso con elementos de dancehall y el inconfundible registro agudo de Shakira, quien en el fragmento del video le hace hasta un tributo a Michael Jackson al incluir el famoso Moonwalking como parte de la coreografía.

“Esta chica es la denición de música. He trabajado con todos: Whitney Houston, Michael Jackson. Y nunca he experimentado tanto detalle. ¡Y dirige como si estuviera enseñando!”, aseguró Will.I.Am, acerca de la experiencia de trabajar con la barranquillera.

LETRA ESPAÑOL

CHICA COMO YO

Shakira , Black Eyed Peas

Ayy si

Ayy si

ayy ayy

ayy ayy

Entonces me dicen que buscas a una chica como

Entonces me dicen que buscas a una chica como

Entonces me dicen que buscas a una chica como yo

yoEntonces me dicen que buscas a una chica como yo

Ah-ah-ah, estás buscando a

Ah-ah -ah, estás buscando

una chica como yo (la-la-latinas, eh)

una chica como yo (la-la-latinas, eh)

Quiero una chica como Shakira, eh

Quiero una chica como Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

Esa latina está rica (ah)

Quiero una familia chica que sepa vivir y que viva la vida

Quiero una familia chica que sepa vivir y que viva la vida

Necesito una bien bonita (wuh)

Necesito una bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Chica, te quiero y te necesito

Chica, te quiero y te necesito

Toda mi vida, sí, nena, hagamos equipo

Toda mi vida, sí, nena, hagamos equipo

Quiero una chica que brille como el brillo (ping)

Quiero una chica que brille como el brillo (ping)

Una chica que no necesita filtro

Una chica que no necesita filtro

Lo real de verdad

Lo real de verdad

Una chica que es una killa natural ( prr)

Una chica que es una killa natural (prr)

Quiero chica que es un calentador (caliente)

Quiero chica que es un calentador (caliente)

Caliente, fuera del medidor (caliente)

Caliente, fuera del medidor (caliente)

Yo quiero, mira, yo quiero

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

Una chica que no me diga mentiras

Entonces me dicen que estás buscando una chica como

Entonces me dicen que estás

buscando

una chica como yoEntonces me dicen que estás buscando una chica como yo yoEntonces me dicen que estás buscando una chica como yo

Ah-ah-ah, estás buscando a

Ah-ah-ah, estás buscando

una chica como yo

una chica como yo

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, estás buscando

Ah-ah-ah, estas buscando a

una chica como yo,

una chica como yo

Me llevas en tu mente

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki

Sacúdelo como Shaki

Bebé, déjalo caer sobre mí

Baby, drop it low on top me

Campo eléctrico, así que descargame

Electric field, so shock me

Tus

caderas no mienten, me mueven Your hips don’t lie, they rock me

Bebé, ven a Buscarme, me tienes

bebé, ven por mí, me tienes

Oye, mami, Ven Aqui

Oye, mami, Ven Aqui

Sabes que me gusta Lo Que Veo

Usted sabe que está gustando lo que veo

Muévelo, Muévelo, Muévelo así

Muévelo, muévelo, muévelo así

Yo quiero una mujer

Yo quiero una mujer

Una princesa no tiene pa ‘ver

Una princesa no tiene pa’ ver

Esa chica sin límites como ese fue lo que ev ‘

Esa chick with no limits like that fue what ev’

Buena en la cama, ella bien en la cama

Buena en la cama, she good in the bed

Una chica que usa su cabeza (su cabeza)

A girl that be using her head (her head)

Para usar la cabeza, lo mejor

To use the cabeza, the best

Quiero una chica que sea una diva

I want a girl who’s a diva

No quiero otra, sí, eso es

No quiero otra, sí, eso es

Then Me Dicen Que buscas una chica como yo

Así que me dicen que buscando a una chica como yo

then Me Dicen Que buscas una chica como yo

Así que me dicen que buscando a una chica como yo

Ah-ah-ah, estás

buscando Ah-ah-ah, estás buscando

Una chica como yo

Una chica como yo

Cuando vengo brilla como purpurina

Cuando vengo brilla como purpurina

Cariño, sabes que no necesito filtro

Baby, you know I need no filter

De verdad, soy real

For real, I’m real

Sabes que soy real

You know I’m real

Como si mis labios fueran tan brillantes

Like that my lips are so glossy

Como mi cuello es tan mandón

Like how my neck is so bossy

Baby, si lo haces a mi manera

Baby, if you do it my way

Solo por el placer de hacerlo, dejaré que me ames

Solo por el placer de hacerlo, dejaré que me ames

Latinas

Latinas

Latinas

Latinas

Sha-Sha-Shakira

Sha-Sha-Shakira

Sha-Sha-Shakira

Sha-Sha-Shakira

Me gustan las latinas

Me gustan las latinas

Los que se parecen a Selena

Ones who look like Selena

Sacude tu bunda como Anitta

Shake your bunda like Anitta

Morena estás más fina

Morena estás más fina

Me gustan las dominicanas

Me gustan las dominicanas

Boricuas y colombianas

Boricuas and colombianas

En el este de Los Ángeles me gustan las chicanas

In East LA Me gustan las chicanas

Y quieren un trozo de la gran manzana, eh

Y quieren un trozo de la gran manzana, eh

Then Me Dicen Que buscas una chica como yo

Así que me dicen que buscando a una chica como yo

Oye, mami, estoy buscando una chica Así

Oye, mami, estoy buscando una chica Así

Ah-ah-ah, Estas Buscando

Ah- ah-ah, estás buscando

Una chica como yo

Una chica como yo

Me llevas en tu mente

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

¿No ves que solo quiero jugar?