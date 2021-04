Shakira rechazó colaboración con Karol G

Compartir esta publicación













Shakira rechazó una colaboración en el nuevo álbum de Karol G “KG0516”, reveló la cantante de urbano en una conferencia de prensa.

Este año, Karol G se convirtió en la mujer latina más exitosa en los charts de música popular, y además su música es muy escuchada en la plataforma de spotify, donde su producción es la más exitosa de una artista de habla hispana a nivel mundial.

A pesar de los logros de Karol, parece no ser razón suficiente para la también colombiana Shakira, pues recientemente se dio a conocer que rechazó cantar con la máxima exponente de la música urbana en la actualidad.

Fue durante la pandemia que Karol G se catapultó al éxito internacional con sus éxitos más recientes como ‘Tusa’ en colaboración con Nicki Minaj, ‘Bichota’ y ‘Ay Dios Mío’.

Karol G habría revelado la negativa de Shakira ante los medios de comunicación en su conferencia de prensa por el lanzamiento de su nuevo disco.

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, fue lo que dijo Karol al programa ‘Suelta la Sopa’.

Pese a que Shakira negó colaborara con Karol G, la intérprete de ‘Bichota’ continúa admirando a la cantante, quien recientemente logró la fama internacional .

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, pero tampoco digo que sí. Va a ser parte de lo que nos depare el futuro, si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, comentó.

Esta no es la primera vez que Karol G expresa su admiración por la intérprete de ‘Loba’, pues siempre se muestra orgullosa de ella por haber representado a su país natal en el mercado internacional, colaborando con artistas como Beyoncé y Rihanna, lo que sin duda fue una fuente de inspiración para ella.