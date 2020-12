Shakira muestra su trasero en promoción de su nuevo video musical (VIDEO)

Compartir esta publicación













Shakira acaba de lanzar su nuevo video musical para la canción “Girl like me”, el sencillo que la colombiana grabó en colaboración con el grupo Black Eyed Peas y que fue lanzado en verano de este año.

Debido al lanzamiento del clip, el grupo estadounidense y la cantautora promovieron el video en sus respectivas redes sociales, cada uno muy a su estilo.

Shakira sorprendió a más de un van con la promoción que hizo para el clip, pues la colombiana lo hizo con una foto en blanco y negro en la que la vemos de perfil mostrando su curvilíneo trasero al descubierto, vistiendo un atrevido body de tirantes.

La intérprete complementa su look llevando el pelo suelto, una muñequera y una banda atada en la frente, muy al estilo de los años ochenta.

La imagen, que ya tiene más de un millón 833 mil me gusta, corresponde al vestuario que la colobiama utiliza para el video de Girl like me.

Lo único que escribió junto a la foto fue una estrofa de la canción y los hashtags #Friday #Viernes #GirlLikeMe.

En cambio, Black Eyed Peas fue mucho más misterioso en la promoción. En su último post, que se publicó hace un par de horas, se ve primero una animación que presenta la silueta de una mujer moviendo los brazos. Y luego se avisa que el video saldrá este viernes.

“Ustedes lo pidieron y nosotros lo escuchamos. Girl like you sale mañana (hoy)”, se lee en el post de Black Eyed Peas.