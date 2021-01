Shocker, de luchador a vendedor de tacos: ¿Qué le pasó en el rostro?

Compartir esta publicación













El luchador Shocker, considerado por él mismo como “1000% guapo”, sufrió hace un par de años un problema que le desfiguró el rostro con el paso del tiempo.

El integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre muestra la parte inferior derecha de su mandíbula inflamada, un problema que le impide hablar y comer de forma normal.

“Ya quedé como Rocky, pero guapo” Bromeó el luchador Shocker.

¿Por qué se desfiguró la cara Shocker?

El peleador Shocker detalló que el problema comenzó hace un par de años con un golpe que recibió de parte del luchador Diamante Azul.

“Al momento que el Diamante Azul me da el antebrazo, fisura mi mandíbula, lo cual me mandó a enfermería y me pusieron injertos; creí que ya estaba bien y no hice caso por el alto umbral de dolor que tenemos”.- Shocker.

Posteriormente decidió realizarse unos implantes bucales que acabaron por debilitar el hueso de la mandíbula.

Por su profesión no era candidato, aunque omitió las recomendaciones y eso desencadenó múltiples complicaciones que lo llevaron a su estado actual.

“A la siguiente semana, Marco Corleone me pegó con la cadera en el mismo lugar, eso agravó la situación, pero volví a tomar desinflamantes y medicinas para el dolor”, añadió.

Sin embargo, fue previo a un viaje a Estados Unidos cuando el problema se agravó, ya que al momento de comer una quesadilla se le cayó la mandíbula totalmente.

“A las dos semanas me operan, no quedaba porque reventaba los tornillos, entonces requerí una nueva cirugía y al mes me caí de un banco y se volvió a aflojar la placa que tengo, por lo que hay una inflamación”.- Shocker.

¿Qué hace actualmente?

De momento, el luchador Shocker espera realizarse una nueva operación cuando se regrese a la actividad tras la pandemia de COVID-19.

Abrió un puesto de comida, los “Tacos Shock”, para apoyar su situación económica. En muy pocas veces se le puede ver en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

¿Quién es Shocker?

Shocker es el nombre artístico de José Luis Jair Soria Reyna, luchador mexicano. El gusto por el pancracio lo heredó de su padre, Rubén “Pato” Soria, exluchador que se destacó en la década de los sesenta.

En 1992, el tapatío debutó profesionalmente en los encordados. Dos años después dejó sus raíces y emigró a la capital del país para comenzar a destacar con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

En 2003 alcanzó la cima al despojar de su cabellera al luchador el Vampiro Canadiense.

La fama llevó al jalisciense a formar parte de Total Nonstop Action Wrestling (TNA), AAA, International Wrestling Association (IWA) y la New Japan Pro-Wrestling Company (NJPW).

Shocker, antes de ingresar como profesional a la lucha libre estuvo enrolado al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) entre finales de los ochenta y principios de los noventa.