Sigue búsqueda de golpeador

La Policía de Laredo insiste en pedir la colaboración de la ciudadanía para evitar un posible caso de feminicidio o de librar a una mujer de serias golpizas por parte de un hombre que fue videograbado la madrugada del martes 13, en la esquina de avenida Ejido y calle Laredo.

En la película obtenida de las cámaras de circuito cerrado de un negocio en dicho sector, se observa como el conductor de una camioneta tipo “pick up” durante varios minutos estuvo golpeando a una fémina, a la cual bajó a puñetazos y estirones de cabello, para tirarla al suelo de la calle y luego arrastrarla de la cabellera, seguir golpeándola con el puño cerrado y a patadas, para finalmente a golpes, subirla de nuevo a la troca y marcharse.

“Tenemos muy pocas llamadas, pero con nada de datos, no nos llevan a nada, no tenemos mayores pistas para dar con este tipo, no sabemos si la camioneta es gris o azul, ni si es Ford F-150, Chevrolet Silverado o Dodge Ram, nada, prácticamente no hay nada claro”, dijo Joe Baeza, vocero de Policía de Laredo.

El hombre aparece en tres videos propinándole brutal golpiza a una mujer que le acompañaba.

La camioneta, tiene rines cromados.

A las 2:00 de la mañana de este martes 13 de octubre, en el cruce de avenida Ejido y calle Laredo, en el este de la ciudad, las cámaras de un negocio grabaron la agresión de varios minutos, en los que el hombre desmaya a la mujer a puñetazos en el torso y cara, así como a estirones de cabello, pues la arrastra más de dos veces de la mata del pelo.

La fémina trata de cubrirse los golpes.

Ella gatea en el piso y él la toma del cabello y la arrastra, la levanta del pelo y la avienta adentro de la camioneta y se marchan.