Siguen muertes en Laredos; ayer reportan 11 más

Tras dos días sin defunciones, el Covid-19 volvió a atacar a la comunidad laredense con cinco muertes y 78 nuevos contagios.

Oficiales del Departamento de Salud informaron que las muertescorrespondieron a tres hombres entre los 60 y los 80 años y a dos mujeres de 70 años. Con esta cifra, ya se alcanzaron 685 fallecimientos desde marzo del año pasado a la fecha.

El informe indicó que mientras el domingo se reportaron 41 mil 421 casos positivos, el lunes la cifra subió a 41 mil 519, de los que 40 mil 116 ya lograron recuperarse de la enfermedad y 716 tienen el virus activo.

Además, se informó que hay 169 personas hospitalizadas, 77 de ellas en cuidados intensivos y la tasa hospitalaria es del 33.73 por ciento.

Nuevo Laredo reportó ayer -a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas-, seis muertes por causas atribuibles al Covid-19, para sumar 143 en lo que va del año y 610 desde el inicio de la pandemia.

En el mismo reporte de la SST se dieron a conocer 20 nuevos contagios de coronavirus, con los que la cifra total de casos en la ciudad asciende a 4 mil 589, de los cuales 3 mil 667 ya se recuperaron , mientras que 312 aún luchan contra el virus.

COVID-19 update (02/08): 98 new cases. Hospitalization rate is at 33.73% (-4 hospitalizations from 02/07) with 77 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For more details, visit: https://t.co/VrXggS6fNO#MaskUpLaredo #LaredoHealth #StopTheSpread #TackleCOVID19 pic.twitter.com/44n9FgxaDm

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 8, 2021