Siguen protestas de personal médico contra el Estado

NUEVO LAREDO.- Asociaciones de médicos generales y locales se unieron al quinto día de protestas del personal de la Secretaría de Salud contra el gobierno estatal por la falta de equipo de protección personal e insumos, ya que prácticamente se trabaja con las manos, y el desacuerdo de los dos médicos de contrato por haber alzado la voz contra todas estas irregularidades.

Esta es la primera vez que todo el sector médico y de enfermería se suman a protestas para que destituyan al doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe Jurisdiccional por presuntos abusos de poder, prepotencia y maltrato a los trabajadores de la salud.

“Estamos aquí en apoyo a nuestros compañeros de la Jurisdicción, ya que lo que está pasando nos afecta a todos, pues no contamos con los insumos y equipos para nuestra protección, nos afecta de sobremanera porque estamos en mayor riesgo de contagio”, dijo Mayra Cristina Vega Leal, integrante de la Asociación Médica Generales.

Expresó que no es justo para el personal de salud que a riesgo expone su salud y su vida por alzar la voz contra las arbitrariedades de un superior lo silencien destituyéndolos de sus cargos como ya pasó con el doctor Francisco Mejia Barriento, quien por 25 ha labora do dentro de la Secretaría de Salud y el doctor Agustin Carballo con 10 años de servicio, ya que es personal que está en primera línea y de “buenas a primeras” ya no son indispensables.

“Nuestros lideres sindicales ya están al tanto de estas acciones del gobierno represor, autoritarios, él será el encargado de dialogar con las autoridades correspondientes para evitar la recesión de estos dos contratos, y en su historia médica de Nuevo Laredo, es la primera vez que todo el sector médico se suma a estas protestas contra el Estado y contra un jefe jurisdiccional opresor”, expresó Gabriel Mejia Barriendo, delegado representante de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.

Denunció que hasta ahora nada de los equipos e insumos que se han dado al personal incluyendo las donaciones se les han entregado, por lo que los trabajadores deben de sacar sus bolsillos para adquirirlos.

