Silueta de Maradona es captada en el cielo y se hace viral

ARGENTINA.- El pasado 25 de noviembre falleció Diego Armando Maradona y la noticia conmocionó al mundo entero, pues hasta la fecha es considerado como uno de los astros más importantes del fútbol. Recientemente en redes sociales se publicó una fotografía en la que aparece una extraña silueta en el cielo muy parecida a la del exfutbolista.

Silueta de Maradona enciende las redes

La fotografía de la silueta fue tomada por un usuario de Twitter (@sebaarce__) el mismo día en el que falleció Maradona; sin embargo esta fue publicada la madrugada de este viernes y de inmediato le dio la vuelta al mundo.

“No sé si estoy loco pero el día que se murió diego en el obelisco se formo esa nube que parece que está besando la copa del mundo y le saque foto” (sic), escribió el joven.

No sé si estoy loco pero el día que se murió diego en el obelisco se formo esa nube que parece que está besando la copa del mundo y le saque foto pic.twitter.com/ikwG2rdHUJ — sebastián (@sebaarce__) December 4, 2020

Hasta el momento la fotografía tiene más de 65 mil me gusta y por supuesto, no faltó quien comentara que podría ser un montaje; sin embargo el joven publicó otra fotografía, tomada desde otro ángulo, para demostrar que no se trataba de un montaje.

De otro ángulo para los que dicen que está editada pic.twitter.com/A2LvVRjnLz — sebastián (@sebaarce__) December 4, 2020

Desde la muerte de Maradona cientos de videos y fotos de momentos de su vida circulan las 24 horas por internet y las redes sociales.

