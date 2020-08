Simon Cowell sufre grave accidente y se rompe la espalda

“Un buen consejo, si compras una bicicleta eléctrica, lee el manual antes de usarla por primera vez”, escribió Simon Cowell en sus redes sociales, horas después de ser operado tras caerse de su bicicleta eléctrica mientras la probaba en su casa.

“Me rompí parte de mi espalda. Gracias a todos por sus cálidos mensajes. Y un agradecimiento especial a todas las enfermeras y doctores. Algunas de las personas más dulces que alguna vez conocí“, sumó el presentador, quien se encontraba en su residencia familiar en Malibú al momento del accidente.

Al parecer, el accidente doméstico que sufrió no le cambió el buen talante a Cowell, Y así lo mostró en su ácido comentario, la primera publicación que hizo tras ser operado de su espalda.

“Se lastimó la espalda y fue llevado al hospital. Lo está haciendo muy bien, está bajo observación y está en las mejores manos posibles“, contaba su representante a medios extranjeros. Más tarde se supo que si bien la operación había salido bien, el directivo de Sony y jurado de America’s Got Talent, conocido como el más duro de la televisión estadounidense, quedaría unos días en observación.

La intervención, según People, duró unas cinco horas y tuvieron que colocarle algunas piezas de metal. Por esto, Simon se perderá las dos primeras emisiones del certamen que estaban programadas para el martes y miércoles de esta semana.

Some good advice…

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.

— Simon Cowell (@SimonCowell) August 10, 2020