Simón el Gran Varón, la historia real de la canción que es tendencia

Esta mañana el Trendig Topic #NacióSimón invadió Twitter, haciendo referencia al tema “El Gran Varón” del salsero Willie Colón.

Esto se debe a que usuarios empezaron a compartir la leyenda: “Si usted no sabe que paso en la sala de un hospital a las 9:43, en el verano del ‘56, no podemos ser amigos”

Esta leyenda hace alusión a la letra de la canción de Willie Colón, misma que fue lanzada en los 80’s y que abordó por primera vez el tema del VIH.

En la sala de un hospital

A las 9:43, nació Simón

Es el verano del 56

La historia

“El gran Varón” se popularizó en el año de 1988 cuando Willie Colón lanzó el disco “Top Secret”, y fue compuesta por el panameño Omar Alfanno en este tema se habló por primera vez del VIH en América Latina.

Se sabe que “Simón” sí existió y fue compañero de clases del compositor, y que tuvo que “huir” de su país por las miradas y comentarios lascivos y prejuiciosos de la sociedad.

En aquella época, esta gran canción fue prohibida en algunas estaciones de radio pues se atrevía a hablar de una enfermedad que se transmitía de forma sexual, además que se enigmatizó a la comunidad LGBTTI.

Este tema aborda un tema tabú de aquellos años, el SIDA, pues cuenta la historia de Simón un transexual que se alejó de ser el “orgullo” de su padre por ser un varón, para poder vivir librebente su identidad sexual.

Sin embargo, un día Simón recibió una visita inesperada de su padre quien nunca le volvió a hablar al ver a su “gran varón” vestido como mujer.

Años más tarde la única noticia que recibió el padre de Simón de su hijo fue sobre su muerte, a causa de una “rara enfermedad”.

Esa rara enfermedad a la que se refirió era el SIDA pues en aquellos años, existía muy poca información.

Simón el Gran Varón (Letra)

En la sala de un hospital

a las 9:43 nació Simon

Es el verano del ’56

El orgullo de don Andrés, por ser varón

Fue criado como los demas

Con mano dura, con severidad

Nunca opinó

Cuando crezcas vas a estudiar

La misma vaina que tu papá, óyelo bien

Tendrás que ser un gran varonAl extranjero se fue Simón

Lejos de casa, se le olvidó aquel sermón

Cambio la forma de caminar

Usaba falda, lápiz labial, y un carterón

Cuenta la gente que un dia el papá

Fue a visitarlo sin avisar

Vaya que error

Y una mujer le habló al pasar

Le dijo hola, qué tal papá, ¿cómo te va?

No me conoces yo soy Simón

Simón, tu hijo, el gran varónNo se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

Se dejó llevar de lo que dice la gente

Su padre jamás le habló

Lo abandono para siempre

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

Y no te quejes Andrés, no te quejes por nada

Si del cielo te caen limones

Aprende a hacer limonada

No se puede corregir a la naturalesa

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

Y mientras pasan lo años, el viejo cediendo un poco

Simón ya ni le escribía, Andrés estaba furioso

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

Por fin hubo noticias de dónde su hijo estaba

Andres nunca olvidó el día de esa triste llamadaEn la sala de un hospital

De una extraña enfermedad murió Simón

Es el verano del ’86

Al enfermo de la cama 10 nadie lloró

Simón, Simón

SimónNo se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

Hay que tener compasión, basta ya de moraleja

En que esté libre de pecado, que tire la primera piedra

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza

El que nunca perdona tiene destino cierto

de vivir amargos recuerdos en su propio infierno

No se puede corregir a la naturaleza

Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza