Sin control casos de COVID-19 en Laredo, Texas; 2,066 contagios

La crisis de Covid-19 en Laredo llegó a un punto dramático e inimaginable al reportarse ayer 2 mil 066 contagios del virus, 457 de éstos son resultados acumulados pero mil 609 fueron detectados en 24 horas.

“Estas son las consecuencias de los festejos de Día de Dar Gracias, de Navidad y de Año Nuevo, esta es la mayor crisis de salud en la historia de Laredo y hoy más que nunca necesitamos que la población cumpla con las medidas de prevención porque de lo contrario, las consecuencias serán más catastróficas”, advirtió Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud.

En los primeros 13 días de enero, las autoridades de salud ya reportaron 5 mil 691 nuevos casos de la enfermedad y 38 muertes mientras en todo el mes de diciembre, el de mayor cantidad de contagios, se registraron 6 mil 923.

Nuevo Laredo por su parte dio a conocer ayer, 9 defunciones y 10 nuevos contagios asociados al Covid-19, para sumar 3 mil 923 positivos y 448 muertes por esta causa en el transcurso de la pandemia en la ciudad.

COVID-19 UPDATE (Fri 01/01/21): Backlogged Report: 457 positive cases, +2,066 in total increase. Hospitalization rate is at 45.20% (+6 hospitalizations from 01/12) with 77 patients in ICU. Let’s slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/3YGS9WlvcK pic.twitter.com/9T4sevzGgb

Today, we saw a high surge in positive COVID-19 cases in our community. This sets the highest record in a single day. We must do our part to slow the spread of this virus, #ForOurLaredo. pic.twitter.com/mn9OjeMv7B

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 14, 2021