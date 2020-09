Sin decir ¡agua va!; se las cortan otra vez

Compartir esta publicación













Sin previo aviso, los residentes de las colonias La Fe, Las Torres, Los Fresnos, Loma Bonita, La Rosita y áreas cercanas que son abastecidas por el Tanque Matamoros, se quedaron nuevamente sin agua ayer, al iniciar la mañana, por casi siete horas.

“Esto no puede seguir así, se va el agua a cada rato aquí en Las Torres y ni avisan, resulta que para comenzar la semana se va a meter uno a bañar para irse a trabajar y no sale nada de agua de la llave, ni avisaron para juntar de perdida agua en botes y bañarse a jicarazos, tuve que ir a llenar agua en garrafón para bañarme con agua purificada, no hubo de otra”, expresó Luis Díaz, residente de la colonia Las Torres.

Pese a que por parte de la Comisión Municipal de Agua y Alcantarillado (Comapa), no hubo un comunicado para que la suspensión del suministro no tomara por sorpresa a los ciudadanos, el comienzo de semana inició con fallas que han ocurrido continuamente, lo cual ha generado descontento por la ineficiencia en el servicio.

Sólo en los últimos dos meses en diferentes sectores de la ciudad, Comapa ha presentado cortes del líquido vital y baja presión en más de 10 ocasiones, sin contar los casos de ciertas colonias que registraron constante baja presión durante semanas completas.

“Desde la contingencia creo yo que no hemos pasado un mes sin que se vaya el agua, unas veces avisan a la mera hora, otras no, en mi casa hemos tenido que tomar la costumbre de tener siempre por lo menos un galón de agua, porque no sabemos qué día nos despertaremos sin agua, ya de tantas veces es mejor tomar las precauciones porque siempre es lo mismo”, dijo Grisel Zamora.