Sin edificio ni internet, iniciarán clases 100 niños

Sin edificio propio, en un área marginada, azotada por la pobreza y con un alumnado que proviene de otros estados y de Centroamérica, es como iniciará el 14 de septiembre las clases la escuela de la colonia Los Artistas.

“Empezaremos clases por redes el 14 de septiembre debido a la pandemia. Estamos por recibir documentos de niños de nuevo ingreso de primero a sexto grado en este ciclo escolar”, informó Efraín de la Cruz Manuel, maestro encargado de la escuela.

Mencionó que los alumnos tomaban clases en una casa prestada a la que adecuaron las habitaciones como aulas; se ubica en calle Cornelio Reyna número 1842.

“La casa que no la he entregado y aún está como escuelita, los dueños me la pidieron, pero no la pude entregar porque surgió otra persona que también solicitaba el lugar, la propiedad la tengo notariada donde me prestaron los dueños”, precisó.

Los alumnos fueron trasladados a la colonia Praderas del Mezquital; éstos superan los cien, que toman clases en tres aulas que fueron construidas en este sector alejado del Centro de la ciudad.

“Ya tenemos algo de papelería, nos falta por ingresar y hacer la valoración de cuántos niños más se van a integrar, aún vienen llegando de las colonias cercanas a la escuela”, manifestó el docente.

Explicó que por ahora, para apoyar a los alumnos de la escuela, se les repiten las clases por línea y hasta el 14 de septiembre empezarán por línea y trabajar en grupos de Facebook y Whatsapp.

“La verdad es que tenemos niños que sólo cuentan con el celular para tomar sus clases y para allá en la colonia no hay líneas de internet y es un problema, es difícil para estos sectores donde se estudia”, señaló De la Cruz Manuel.

En una carrera contra el tiempo, De la Cruz Manuel se ha dedicado a mantener comunicación con padres de familia para entregar la dotación de libros en un domicilio particular, en la entrada de la colonia, para el ciclo escolar 2020-2021.

“La enseñanza-aprendizaje será distinta por la contingencia sanitaria, no todos nuestros alumnos cuentan con televisor, celular o internet y si lo tienen, hay sectores acá en el poniente que no llega la señal de internet, esto influirá en la educación de los niños”, concluyó De la Cruz Manuel.