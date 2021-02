Sin energía, 32 mil casas de Laredo, Texas

Un total de 32 mil residencias sin energía eléctrica y 4 mil sin agua, es el resultado de la ola invernal que afecta la ciudad desde la noche del domingo con temperaturas por debajo del grado de congelación.

Tony Arce, representante de la compañía distribuidora de luz AEP, dijo que el lunes la cifra era de 35 mil casas sin electricidad, pero se hicieron algunos ajustes y se redujo a 32 mil.

Pidió paciencia a los usuarios porque la decisión de racionar la energía eléctrica depende de la empresa Ercot, que da el servicio al Estado de Texas.

Pidió a los clientes de AEP apagar los aparatos de aire central y calefacción aunque no tengan luz, para que cuando el servicio se restablezca se haga de manera más eficiente.

La falta de electricidad provocó el cierre de numerosas oficinas de gobierno tanto del municipio como del condado, además del cierre de los dos campus del Colegio de Laredo y de la entrada tarde en escuelas de LISD y que directivos del Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) anunciaron que debido a la suspensión de luz y agua en muchos hogares, estarán cerradas las escuelas que pertenezcan a ella.

La Policía, que tampoco tenía luz en la estación central, tuvo mucho trabajo para que los oficiales dirigieran el tráfico en las intersecciones de mayor movimiento vehicular, ya que muchos semáforos no funcionaron.

También se informó que los hospitales funcionaron con generadores de luz y algunos asilos también, aunque otros sí tenían luz.

Oscar García, del sistema de agua de Laredo, informó que había 4 mil usuarios sin el servicio y se esperaba que se pudiera restablecer por la noche, y también pidió paciencia a los clientes porque se han presentado roturas de tuberías que han afectado el suministro.

Para quienes no tienen agua, el municipio abrió dispensarios en la cuadra 1400 de Houston, en el parque Independence Hills y en el parque de beisbol de la preparatoria Cigarroa.

📣 ATTENTION! Due to the continuous power outages happening in our city, the programmed online and phone registrations for COVID-19 vaccine appointments will be postponed for Thursday, February 18 at 8:00 a.m (weather permitting). pic.twitter.com/OVBy50U8BO

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 17, 2021