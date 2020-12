Compartir esta publicación













Un sismo de 6.2 se siente en Croacia; reportan varios muertos.

El alcalde local, Darinko Dumbovic, informó que el sismo dejó un número indeterminado de muertos y lesionadas, así como daños materiales.

Un sismo de magnitud de 6.2 grados se sintió en la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia, lo que dejó un número indeterminado de personas fallecidas, entre ellos una niña, así como varias personas lesionadas, informó el alcalde local, Darinko Dumbovic.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos” dijo Dumbovic. El Ejñercito se ha desplazado hacia la zona.

El alcalde indicó que también se han reportado personas desaparecidas y hay varias casas dañadas.

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos," dijo Dumbovic.

Asimismo, Petrinja destacó que los servicios ya laboran para “rescatar a la gente de los escombros” y que el Ejército ha acudido a la zona para ayudar en las tareas.

Ayer, ocurrió otro sismo de magnitud 5.2, que también dejó daños materiales, sin reportar personas muertas o lesionadas.

El epicentro del sismo situó a 46 kilómetros al sureste de la capital, Zagreb, cerca de la ciudad de Petrinje, alrededor de las 06:28 horas locales.

Después del terremoto siguieron dos réplicas, ambas de más de 4 grados de magnitud. El terremoto se sintió en todo el país y en gran parte de la región Balcánica y Centroeuropa. de hecho Eslovenia ha cerrado de manera preventiva una planta nuclear. “Puedo confirmar el cierre preventivo” de la planta, dijo Ida Novak Jerele a la agencia France Presse (Afp). El sismo se sintió en varios países vecinos. Ayer lunes, un seísmo de 5 grados sacudió la misma zona sin causar víctimas ni grandes daños.

🇭🇷🇸🇮Un terremoto de magnitud 6,4 ha sacudido Croacia. La ciudad de Petrinja, cercana a la capital Zagreb, ha sufrido importantes daños.

