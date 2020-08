Un sismo de 5.1 sacudió a Carolina del Norte, considerado por las autoridades como el más intenso en 100 años, sacudiendo a todos los hogares.

A las 8.07 de la mañana se generó el movimiento telúrico de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional en Greenville, tras un terremoto de menor intensidad varias horas antes.

Video: The moment a magnitude 5.1 earthquake struck near Sparta, North Carolina, this morning. The earthquake was the largest to hit North Carolina since 1916. pic.twitter.com/zei5mPstX7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2020