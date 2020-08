VIDEOS: Así se vivió el intenso terremoto en Carolina del Norte

Este domingo un terremoto de magnitud 5.1 se registró a alrededor de 3.2 kilómetros de la ciudad de Sparta, en Carolina del Norte, Estados Unidos, el más fuerte registrado en los últimos 94 años, de acuerdo a las autoridades del estado.

Uruarios de las redes sociales que loraron captar el sismo compartieron fotos y videos del momento que se vivió en la ciudad.

El terremoto también pudo percibirse en Carolina del Sur, Virginia, Tennessee y Gerogia. La última vez que se registró un temblor de esa magnitud en esa zona, fue en 1926.

El USGS informó a los ciudadanos de la posibilidad de que se presentaran réplicas, que podrían percibirse especialmente cuando se encuentren en o alrededor de estructuras vulnerables.

Scotty Powell sent me some damage video out of the Sparta area, Lots of cracked roads and broken chimneys. #NCQuake #Earthquake pic.twitter.com/am98yLePwN

— Brad Panovich (@wxbrad) August 9, 2020