Laredo, Texas: Sitio alternativo para pacientes Covid tendrá 30 camas

Las autoridades locales de salud abrirán un sitio alternativo para tratar pacientes de Covid-19 no graves en las instalaciones del Centro de Salud de la Universidad de Texas, muy cerca del Centro Médico de Laredo.

Guillermo Heard, coordinador de Emergencias y jefe de Bomberos en Laredo, dijo que este sitio alternativo fue autorizado por el gobierno estatal, como una opción para reducir el número de hospitalizaciones.

Debido a la cantidad baja de médicos y enfermeras en la ciudad, la capacidad de los hospitales está limitada para atender pacientes con Covid-19. Ayer, la tasa hospitalaria era del 44.2 por ciento, aún la más alta en Texas.

Tendrá una capacidad de 30 camas para pacientes de baja audiencia, es decir, personas infectadas, pero que no están graves y pueden ser atendidas en este lugar para proporcionarles el tratamiento.

Ayer, personal de una agencia privada trabajaba en la instalación de la carpa y de todo el equipo necesario para atender a pacientes con Covid-19.

Se espera tener listas las facilidades en unos días, para comenzar a atender los pacientes infectados con el virus.

De acuerdo con Heard, este sitio alternativo será completa- mente diferente al que instaló el Estado en agosto del año pasado en el Hotel Red Roof Inn, y se espera que los requisitos de admisión sean más accesibles.

Para hacer espacio, los hospitales han instalado carpas afuera de sus edificios, pero hasta ahora no ha sido necesario utilizarlas.

