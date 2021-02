Skipper: el increíble cachorro de 6 patas que nació durante los apagones

En medio de la onda gélida que azotó a varios estados de la Unión Americana en días anteriores , un cachorro muy particular nació en medio de la nieve, sin electricidad, calles congeladas y con desabasto en tiendas: Skipper, un perrito con 6 patas que sorprendió a sus dueños.

‘Skipper’ fue bautizado por los veterinarios que lo recibieron al mundo. El pequeñín nació en Oklahoma, justo cuando las condiciones climatológicas eran muy severas.

Según los veterinarios, los pocos cachorros que nacen con esa anomalía mueren a los pocos días de nacidos, pero pasaron los días y Skipper lucía un estado perfecto de salud. Debido a esto los médicos lo catalogan como un “milagro” de la ciencia veterinaria.

Hasta la fecha el cachorro de 6 patas no parece presentar alguna patología grave.

Skipper is an 11-ounce Border Collie-Australian Shepard mix. She was also born with six legs. #puppies #puppy https://t.co/ivEQFnuxCW

— Open Range Natural Dog Treats (@OpenRangePet) February 24, 2021