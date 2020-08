Exhiben sobornos y extorsión de Cabeza de Vaca en caso Lozoya

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, denunció que senadores del Partido Acción Nacional prácticamente lo “extorsionaron” con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.

Lo anterior consta en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República, la cual consta de 63 cuartillas, dejando claro que nunca se trató de una “negociación” con los panistas.

“El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién (gobernadores hoy de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente), Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.

“Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329…, pues a solicitud de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, detalla la denuncia cuya autenticidad fue confirmada por funcionarios del gobierno federal.

En la denuncia aparece al menos 16 políticos, entre ellos los expresidentes Enrique Peña y Felipe Calderón, fueron implicados por Emilio Lozoya Austin en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

Además de los nombres de los exmandatarios, en el documento aparecen di-rectamente señalados el entonces diputado panista Ricardo Anaya y su secretario particular, Osiris Hernández, así como José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

También aparecen los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos son actualmente Gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.

Al exponer su denuncia, el ex director de Pemex sos-tiene que Odebrecht sobornó al Gobierno de México, a su Presidente, su Secretario de Hacienda y al Poder Legislativo.

“Esta situación comenzó con el Gobierno de Felipe Calderón y culminó con el mandato del Presidente Enrique Peña, particularmente durante la negociación de la reforma energética.

“Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que, además, participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país, mediante la reforma energética”, indica Lozoya Austin.

En la denuncia de hechos, el ex director de Pemex ofrece los testimonios de sus colaboradores Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fungía como su secretario particular y Francisco Olascoaga, quien videograbó el momento en que se entregaron maletas con dinero en efectivo a Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, operadores de los ahora ex senadores.

Lozoya Austin reveló que en un encuentro con Marcelo Odebrecht, en el marco de una gira de Peña Nieto por Brasil, en calidad de Presidente electo en 2012, el empresario planteó la importancia de continuar con el proyecto Etileno XXI que ya había sido una inversión superior a los 3 mil millones de dólares y que fue aprobada en la gestión de Felipe Calderón.

