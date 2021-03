Sobresalen como guerreras

Compartir esta publicación













En el marco del Día Internacional de la Mujer, múltiples neolaredenses resaltaron el valor que poseen dentro de la sociedad, señalando que aunque alrededor del mundo existen millones de mujeres inspiradoras, no hay figura más preciada que quien les permitió la vida, pues ellas han hecho que mantengan un espíritu luchador y de grandeza.

A diario miles de mujeres en Nuevo Laredo salen a buscar el sustento económico, muchas a través de los denominados “trabajos informales”; generan el sustento para sus familias, en el que en la mayoría de casos es la mujer quien se convierte en el pilar de la casa; es por ello que se definen como guerreras, fuertes, empoderadas y soñadoras.

GLORIA Y ELENA

Por su parte, Gloria Benavides y Elena Esquivel, de 18 y 20 años, desde hace tres meses venden tacos mañaneros en la colonia Los Fresnos, pues de esta manera pretenden su independencia; un ejemplo claro que sus madres han inculcado.

“Para nosotras ser mujer es ser chin****, aunque es retador por vivir en una sociedad machista, es importante que nos demos el valor que poseemos, todas lo tenemos y podemos ser quienes queramos, por eso decidimos salir y llevar dinero a casa, porque hay gastos, porque no queremos depender de un hombre y porque podemos hacerlo”, puntualizaron.

Para este día en conmemoración a ellas, el respeto se convierte en el valor más deseado, pues l a gran mayoría lo antepone: respeto a la mujer, respeto a la humanidad y oportunidades sin distinción de género.

MARIBEL Y ESMERALDA

“Ser mujer es ser una guerrera, podemos hacer lo que nos propongamos y más, sin la necesidad de depender de alguien, únicamente necesitamos dar ese paso y creer en nosotros porque tanto hombre como mujeres tenemos las capacidades para hacer realidad lo que queramos en la vida”, expresó Esmeralda, quien junto a Maribel, su madre, salieron hace 20 años del Estado de México en busca de oportunidades.

Desde entonces el sustento diario ha sido gracias a la venta de tamales y aguas frescas en distintos puntos de la ciudad; una labor determinante que llevan con honor y enseñanza para los más pequeños de la familia.

Aunque señalaron que falta aún por incluir a la mujer en muchos aspectos de la sociedad, destacaron que se pueden lograr grandes cosas con determi- nación, pues así se lo inculcaron a Maribel, ideal que ha ido de generación en generación.

JOCABED GALLARDO

“Yo le doy gracias a Dios por la madre que me tocó, siempre la he admirado y lo seguiré haciendo aunque ella ya no esté presente, porque desde pequeña nos enseñó a valernos por nosotras mismas; fuimos 10 hermanos y a todos nunca nos faltó la comida, por eso la admiro, y por eso hoy soy quien soy, aguerrida y no me queda grande nada”, manifestó Jocabed Gallardo, quien lleva más de cinco años como veladora en estacionamientos de tiendas departamentales de la ciudad.

“Como yo hay muchas más mujeres haciendo este oficio, mujeres que sin importar el frío y calor venimos a trabajar diariamente, y además madres cabeza de hogar”, agregó.