Sobrevive a la era digital

Ha visto pasar los años desde su escritorio, redactando escritos a través de máquinas que hoy son reliquias.

Don Roberto Espinoza, con 77 años, es un sobreviviente a la era tecnológica.

Pocos escritores públicos sobreviven en Nuevo Laredo. Los últimos representantes de este oficio del cual la mayoría incursionó desde el empirismo, siguen activos ante una sociedad que los ve desaparecer con el paso del tiempo.

Realizan cartas de trabajo, traducción de títulos, cartas para menores que estudiarán o viajarán a Estados Unidos, tratos de compraventa, formatos para la precartilla militar y hasta son poetas creadores de cartas de amor.

Roberto Espinoza es uno de los pocos escribanos sobrevivientes a la era digital, quien desde hace 50 años se ha mantenido en un oficio aprendido en la experiencia y observación propia.

“Me gustaba mucho la máquina de escribir desde pequeño, poco a poco la lectura y este oficio me hicieron profesional de manera personal, Dios me favoreció con una mentalidad abierta desde pequeño, lo que me ha permitido aprender muchas cosas a través del diccionario y la lectura, entre ellas la música y hasta resulté compositor”, expresó Espinoza.

Sobre la marcha ha adquirido conocimientos sobre redacción, ortografía, acentuación y demás reglas que actualmente lo mantienen vigente, muy a pesar que la tecnología ha suplantado oficios que en este caso, facilitan la manera de escribir y realizar documentos; incluso, la pandemia actual no ha detenido los motores del oficio en la ciudad.

“Con la contingencia disminuyó más el trabajo, pero no se acabó, siguen viniendo personas, además el Gobierno Federal nos ha ayudado bastante a los adultos mayores; lo que saco aquí a diario me alcanza para mis medicamentos y para mi sustento”, resaltó.

Aunque los escribanos han quedado en el olvido para muchas personas, don Roberto afirma que todavía existen carencias de conocimientos, que a pesar que en base a la tecnología se pueden desarrollar, aún muchos ciudadanos acuden a ellos, por un menor precio y con un conocimiento de antaño que les permiten continuar en el medio.