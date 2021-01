Sobrevive a la cuesta de enero este 2021. Aquí te decimos como

Compartir esta publicación













Comenzar el 2021 es un gran momento para organizar la casa, nuestra área de trabajo y, sobre todo, nuestras finanzas personales. ¡Que los gastos de más no te desfalquen este enero! Toma en cuenta algunos consejos.

Haz una lista de gastos

Sé realista con tus gastos de la temporada. Si solamente estás haciendo los cálculos de manera mental, cuando cheques tus facturas, recibos o cuenta de la tarjeta te percatarás de que es mayor. Lleva por escrito una lista de los pagos que has hecho con tarjeta (ya sea de débito o crédito) y en efectivo.

Toma en cuenta próximos pagos de servicios del hogar que requieran hacerse.

Haz una lista de los básicos que necesitas para tu casa. No dejes tus compras de la despensa para después.

Toma en cuenta los ingresos adicionales a tu sueldo (actividades por tu cuenta o negocios) y crea un pequeño fondo para emergencias: en caso de que sea necesario, podrás recurrir a él antes que a pagos extra con tu tarjeta o a préstamos.

Plan de acción

Elige hacer tus compras de los básicos de la despensa en Bodega Aurrera, podrás encontrar los productos que necesitas a precios que te ayudarán durante este principio de año. También, si tienes vales de despensa que no has utilizado, ¡los puedes ocupar en tus compras!

Identifica los gastos no necesarios, estos pueden incluir servicios de entretenimiento o comida que poco a poco merman tu presupuesto. Intenta ahorrar al máximo en este rubro.

No dejes los pagos de tus servicios para el último momento, ya que puedes generar intereses moratorios.

Si te es posible, paga más del monto mínimo de tus tarjetas, así te será más fácil llegar a los últimos pagos de tus compras de la temporada navideña.

Evita hacer compras de emergencia. Dedícale unos minutos a organizar tu despensa y checar qué es lo que te hace falta. Pídela a través de Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea* y así evitarás la tentación de desviarte de la lista.

Enero es una gran oportunidad para renovarnos, tal como Bodega Aurrera y su servicio de Despensa a tu Casa*.

El servicio Despensa a tu Casa se encuentra disponible en algunas tiendas de: Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Puebla, Veracruz, CDMX, EDOMEX, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Coahuila, Colima, San Luis Potosí y Yucatán. Consulta las tiendas participantes al solicitar el servicio o en los Términos y Condiciones en Despensa.BodegaAurrera.com.mx.

