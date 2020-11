Sofía Castro, enferma de coronavirus

Compartir esta publicación













Sofía Castro reveló en su cuenta oficial de Instagram que desde hace una semana dio positivo a la prueba de Covid-19 y además ha sufrido varios de los síntomas asociados a esta enfermedad que actualmente ha causado un gran impacto en el mundo entero.

“Hoy no habrá video porque les quiero platicar que también había estado un poco desaparecida en redes sociales porque hace un poquito más de una semana salí positiva a Covid-19”, contó la hija de Angélica Rivera.

La actriz compartió a sus seguidores los síntomas que ha padecido por esta enfermedad: “No lo había querido platicar, no lo había querido anunciar hasta que me sintiera un poco mejor. Me dieron bastantes síntomas. Si estuve un poco malita, me dio calentura y mucho dolor de cabeza, temperatura, náuseas; no he podido comer mucho (y tuve) la sensación de no poder respirar.

“Me quedé sin olfato y sin gusto. Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a ningún hospital, sólo tuve que quedarme en casa; la verdad lo tomé con mucha responsabilidad”, abundó Castro.

Sofía Castro reveló que el primer síntoma de coronavirus lo experimentó el jueves 5 de noviembre, por lo que deberá permanecer en aislamiento mínimo hasta la próxima semana, tiempo en que volverá a hacerse una prueba para comprobar si ha superado la enfermedad.

Para finalizar su mensaje, la también hija del productor José Alberto El Güero Castro pidió a la gente tener más empatía con quienes ya ha contraído el virus.

“Todos estamos expuestos, por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables… Hay que bajar los comentarios negativos porque no sabemos dónde podemos agarrar el virus y lo que más necesitamos ahorita como mundo y como humanidad es estar juntos, es tener mucho amor y ser empático con el otro”, finalizó Sofía.