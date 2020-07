Encuentran nuevo soldado muerto en San Antonio; con Vanessa Guillen ya van tres

TEXAS – El Ejército de los Estados Unidos reportó este lunes que otro soldado muerto fue encontrado sin vida en una base militar de San Antonio.

Los oficiales de la base Fort Sam Houston comunicaron que el cuerpo del soldado muerto fue encontrado este domingo, 12 de julio, pero no han revelado más detalles sobre las circunstancias de la muerte.

El nombre del militar fallecido no será dado a conocer hasta que se notifique a sus familiares, según indicaron los oficiales.

En un comunicado de prensa indicaron que el caso sigue bajo investigación y que son oficiales de las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea y el Comando de Investigación Criminal del Ejército los que se encargan de realizarla.

La base militar Fort Sam Houston se ubica al noreste de San Antonio entre las calles de Harry Wurzbach Road y Rittiman Road.

Los cuerpos de los soldados Vanessa Guillén y Gregory Morales fueron recuperados durante los últimos dos meses cerca de la base militar de Fort Hood en Killeen, Texas. Sus casos se mantienen bajo investigación. Noticia en desarrollo.

Familiares del soldado Gregory Wedel-Morales crearon una petición a través del portal Change.org para solicitar al Ejército de Estados Unidos una investigación a fondo sobre qué le pudo haber ocurrido al joven de 23 años, cuyos restos fueron encontrados en un área boscosa de Killeen, Texas.

“Después de 10 meses de poca o ninguna ayuda de la Policía y las autoridades, una denuncia anónima finalmente les dijo a las autoridades dónde estaba enterrado Greg. Los restos fueron encontrados el 19 de junio y se confirmó que eran suyos el 22 de junio. Queremos que Greg sea reinstalado por el Ejército para que pueda tener un funeral militar como se merece y también queremos que investiguen quién le hizo esto”, lee la petición.PUBLICIDAD

Gregory Scott Wedel-Morales tenía 23 años cuando desapareció en la ciudad de Killeen, lugar donde se encuentra la base militar de Fort Hood, a la que pertenecía.

La última vez que lo vieron fue en la noche del 19 de agosto de 2019, mientras manejaba un auto negro de marca KIA.

“Ellos encontraron su auto en enero, pero no me dijeron hasta mayo y ni siquiera dijeron dónde estaba el auto”, dijo su madre, en entrevista al programa “Despierta América” de Univision.

Wedel-Morales tenía previsto terminar su servicio en el Ejército un par de días después de su desaparición. Para su madre, nada de lo que ha ocurrido alrededor de la desaparición de su hijo tiene sentido, ya que él estaba planificando estudiar en la universidad.

Hasta la confirmación de su muerte, Morales estaba clasificado como desertor o ‘AWOL’, un término militar que significa ‘ausente sin irse’ o ‘ausente sin permiso’.

The Army is proving justice doesn't exist for soldiers!! Vanessa Guillen's Mother Calls Fort Hood Officials 'Clowns in a Circus' https://t.co/sww8ZErbjF

— Less Than Able Army Veteran! Fiercely Independent! (@RichWelch4) July 13, 2020