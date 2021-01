¡Imágenes nunca vistas! el Capitolio, un cuartel de la Guardia Nacional

Decenas de soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron captados durmiendo en el suelo de los pasillos de la sede del Congreso del país la mañana de este miércoles, luego de que se desplazaran al lugar para apoyar a la Policía Metropolitana de Washington y a la Policía del Capitolio a controlar la zona tras el violento asalto al Capitolio protagonizado por partidarios de Donald Trump el pasado 6 de enero.

El jefe de la Guardia Nacional, el general Daniel Hokanson, indicó que, de acuerdo con una orden presidencial, unos 15 mil efectivos de este cuerpo serán desplegados para reforzar la seguridad el 20 de enero, cuando se celebrará la toma de posesión de Joe Biden.

De acuerdo con las fuentes de The New York Times, que citan una decisión del secretario del Ejército de EU, Ryan McCarthy, las tropas de la Guardia Nacional que estarán protegiendo la zona el día de la investidura estarán armadas.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU

— Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) January 13, 2021