Solicita Laredo, Texas más apoyos contra el coronavirus

Directivos del Partido Demócrata de Webb aprobaron una resolución para exigir más apoyos al gobernador Greg Abbott para combatir el Covid-19 en esta comunidad, así como equidad en la distribución de vacunas.

La resolución es en apoyo a las acciones emprendidas por el cabildo de Laredo, que solicitó mayor respaldo del Gobernador de Texas y el envío de elementos de la Guardia Nacional para la aplicación de vacunas contra el Covid.

Sylvia Bruni, presidenta del Partido Demócrata en Webb, dijo también que se trata de mostrar solidaridad para junto con el gobierno de Laredo, exigir más recursos al Estado para salvaguardar la salud y las vidas de residentes de Webb y Laredo.

Destacó que estudios recientes señalan que Texas es el segundo Estado que más vacunas ha recibido del Centro de Control de Enfermedades, y sólo el 2.8 por ciento de la población ha sido inmunizada.

Lo que es más preocupante aún son las ciudades de la frontera sur del Estado, como Laredo, que han recibido muchas menos dosis que otras ciudades con la misma cantidad de población.

“El gobierno de Laredo ha respondido de manera valiente y decidida, siguen todas las guías y recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades para combatir la pandemia, pero el gobernador Abbott ha fallado en responder a la petición de más recursos para controlar la propagación del virus”, mencionó.

Agregó que Laredo enfrenta desde abril del año pasado, una severa escasez de personal médico, de equipo de protección y para aplicar pruebas, y ahora hay una escasez de vacunas, además se pidió el apoyo al Gobernador en varias ocasiones y no responde.

Resaltó que los principios esenciales del Partido Demócrata consisten en pelear por lo que es justo y correcto, y debido a esto, se aprobó la resolución en la que se exige al gobernador Abbott que actúe para proteger la salud y las vidas de los ciudadanos de Laredo porque es su derecho.

🚨 Laredo Police Department UPDATE: Here is the COVID-19 business and parks compliance inspections from January 27 through February 2, 2021. To report any potential or observed violations of the health order, call the Laredo Police Department non-emergency number at 956-795-2800. pic.twitter.com/Nl608SOZCY

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 11, 2021