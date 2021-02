¿Son los niños igual de susceptibles al Covid-19 que los adultos? Análisis computacional lo explica

Los hallazgos destacaron que el virus se diagnostica en una menor proporción de niños en comparación con un grupo de mayor edad; además, hasta la fecha pocos son los estudios que abordan qué tanto afecta la COVID-19 a los menores.

Para comprender mejor la susceptibilidad y la infecciosidad en los niños, el investigador Itai Dattner y su equipo de la Universidad de Haifa, en Israel, ajustaron modelos matemáticos y estadísticos de transmisión dentro de los hogares a un conjunto de datos de resultados de pruebas de COVID-19 de la densa ciudad de Bnei Brak también en Israel.

Este nuevo análisis computacional, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Computational Biology, sugiere que las personas menores de 20 años son aproximadamente la mitad de susceptibles a la infección por COVID-19 que los adultos y es menos probable que infecten a otras personas.

Estudios anteriores han encontrado diferencias en los síntomas y el curso clínico de COVID-19 en niños en comparación con adultos. También han informado de que se diagnostica una menor proporción de niños en comparación con los grupos de mayor edad. Sin embargo, solo unos pocos estudios han comparado los patrones de transmisión entre grupos de edad y sus conclusiones no son definitivas.

El conjunto de datos cubrió 637 hogares cuyos miembros se sometieron a pruebas de PCR para detectar una infección activa en la primavera de 2020. Algunas personas también recibieron pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

