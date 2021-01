Sospechaba el PRI traición de Yahleel

La renuncia de la actual diputada local no ha sido bien vista por militantes y simpatizantes

Entre los priistas locales, el nombre de Yahleel Abdala “ya no se menciona”. Así fue el acuerdo que tomó el Comité Municipal del PRI, luego de su abrupta salida del tricolor para pasarse al PAN.

“Es el acuerdo que tomamos, que aquí ese nombre ya no se va a decir, damos vuelta a la página. Ese personaje ya no existe. Vamos a trabajar por lo nuestro como lo hemos hecho siempre”, expresó Jesús Alejandro Valdez Zermeño, presidente del PRI en Nuevo Laredo.

La renuncia de la actual diputada local no ha sido bien vista por militantes y simpatizantes, incluso ciudadanos en general, situación que Valdez Zermeño considera es de mayor agravio para los panistas que llevan mucho tiempo militando en el blanquiazul.

“Sospechábamos algo, porque no nos definía si iba o no de candidata. Sorpresa fue que se fuera para otro partido. Ya veíamos que no iba a aceptar ser candidata de nosotros, pero sorpresa para nosotros y sorpresa peor para los de enfrente, que ellos sí están agraviados. Nosotros simplemente, pues uno menos y a seguirle dando”, dijo.

Para Valdez Zermeño, la postura del PRI es continuar su camino a las elecciones sin alianzas para esta contienda electoral en puerta.

Además, criticó el hecho de que el PAN tenga que recurrir a candidatos externos, considerando que esto deja en evidencia que el partido blanquiazul no tiene la capacidad de construir sus propios candidatos que generen confianza y credibilidad entre la ciudadanía.

“La verdad creemos que lo que está haciendo el Partido Acción Nacional en el estado pues es muy penoso para los mismos panistas, ¿qué quiere decir?, pues que el PAN no fue capaz de hacer cuadros que lograran la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, entonces es muy penoso para el PAN.

Nosotros seguimos adelante, no pasa nada. Se fue un miembro y aquí seguimos adelante”, puntualizó.

Para PRI, el registro para los aspirantes a candidata locales, será el 14 de enero y para la presidencia municipal será para el 15 de enero.