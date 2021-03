Spring Break se descontrola en Miami: detienen a más de 100 y hay policías heridos

Dos individuos fueron detenidos por cargos de agresión e incitar a disturbios, y dos policías resultaron heridos en Miami el pasado viernes cuando una multitud inundó la ciudad causando desmanes por el Spring Break, dijeron las autoridades.

La policía de la Miami dio a conocer los informes del arresto de James Harrison y Kenneth Adams por agresiones contra los uniformados y dijo que los agentes “afortunadamente fueron dados de alta” en la mañana del sábado tras ser tratados en el hospital Mount Sinai y debido a sus lesiones permanecerán fuera de su trabajo hasta que se recuperen totalmente.

Las autoridades informaron que también entre el pasado lunes y el sábado en la mañana, 119 personas han sido detenidas y les han fincado responsabilidades por 41 delitos graves en la zona, decomiso de 13 armas de fuego y 866 reportes de multas de tráfico.

Harrison, de 19 años es un joven procedente de Nueva York, quien enfrenta dos cargos de agresión a un policía, resistir con violencia a un arresto incitación a disturbios y conducta desordenada.

Rough Spring Break Friday night on #MiamiBeach. This just happened at 8th & Ocean Dr. It appears to show a bodyslam takedown as police try to control a crowd. Witnesses who sent me this video say cops were forced to deploy pepper spray which caused a stampede. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/s8gS3Silxe

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) March 13, 2021