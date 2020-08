Se declara en bancarrota Stein Mart; cerraría sus tiendas

Stein Mart Inc. se declaró en bancarrota y podría cerrar todas sus tiendas después de que la pandemia del coronavirus aceleró el declive del minorista con precios rebajados.

La compañía lanzó un proceso de liquidación y espera cerrar “una parte significativa, si no todas, de sus tiendas físicas”, según un comunicado.

Stein Mart dijo que está evaluando todas las opciones y que puede vender sus operaciones de comercio electrónico y propiedad intelectual relacionada.

La cadena de tiendas departamentales se convierte en el último minorista de la vieja escuela en sucumbir a un entorno de compras tumultuoso, ya que la pandemia ha provocado cierres económicos prolongados y alterado el comportamiento del consumidor.

Más de dos docenas de grandes minoristas han presentado el Capítulo 11 este año, incluido el propietario de Men’s Wearhouse, Tailored Brands Inc., y la cadena de tiendas por departamentos Lord & Taylor en tan solo las últimas semanas.

TE PUEDE INTERESAR: GNC en bancarrota; cerrará 1,200 de sus tiendas con bajas ventas

Las acciones de Stein Mart cayeron hoy hasta un 42 por ciento en Nueva York. La acción ha bajado 56 por ciento este año hasta el cierre de ayer.

La presentación del Capítulo 11 en Florida le da a Stein Mart, con sede en Jacksonville, un respiro mientras elabora un plan para pagar a los acreedores. La compañía solicitó la aprobación de la corte para seguir pagando a sus empleados y proveedores, según el comunicado.

Another one down: The off-price chain Stein Mart files for Chapter 11 bankruptcy and plans to close most, if not all, of its stores. It has 281 locations in the U.S. https://t.co/ILqRybTOAX

— Lauren Thomas (@laurenthomas) August 12, 2020